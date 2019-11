SPASITE SE NA VREME: Ovo je 5 glavnih znakova LOŠE VEZE, bolje bežite glavom bez obzira!

Zdravi ljubavni odnosi mogu biti snažan podsticaj zdravog mentalnog i emocionalnog rasta i ljubavi. Nezdrav odnos s druge strane donosi toksičnost i ogorčenost. Međutim, ponekad je teško videti sve znakove i upozorenja ako ste u vezi sa nekim ko vas je apsolutno očarao.

Uzmimo za primer Keri i Zverku, likove iz popularne serije Seks i grad. Iako je lako posmatrati njihovu vezu na romantičan način, dokazi su prilično jasni: to je veoma nezdrava veza. Zverka nije mogao da definiše svoja osećanja prema Keri, a kamoli da se posveti samo njoj, dok mu je Keri više puta oprostila, bez da ga je kritikovala za njegovo loše ponašanje i insistirala na promenama.

Da li smatrate da ste i sami u toksičnoj vezi? U nastavku vam otkrivamo pet načina da to prepoznate.

Konstantno vas kritikuje i umanjuje vašu vrednost



Da li vaš partner često umanjuje vaše vrednosti? Ponaša se kao da je on "pametan", a vi "glupi" u vašoj vezi? Da li prečesto kritikuje vaš izgled? Da li pronalazi grešku u svemu što radite, uključujući čak i način na koji perete suđe? Da li ti vam se ruga u javnosti? Sve su ovo priče o nezdravoj vezi. Zdrav odnos je onaj u kojem se podstičete i podržavate i cenite jedan drugoga. Ne možete da rastete i razvijate se kao osoba ako vas neko konstantno vređa.

Ne osećate se sigurno u svojoj vezi



Iako se ovo, naravno, može i i trebalo bi da odnosi i na vašu fizičku sigurnost, to uključuje i emocionalnu sigurnost. Da li možete da kežete svom partneru šta mislite i poverite se bez straha od prezira ili omalovažavanja? Da li se osećate sigurno otkrivajući mu svoje strahove i intimna osećanja i misli? Da li ste često na telefonu ili razgovarate uživo sa svojim prijateljima ili članovima porodice da bi dobili emocionalnu podršku zbog partnera? Ako ne možete ni o čemu iskreno da razgovarate s njim ili njom, ili ne osećate podršku koju bi trebalo, onda taj odnos lako može da propadne i postane prazan i usamljen.

Osećate se odbačeno



Da li se vaš partner trudi da odvoji vreme za druženje sa vama? Za povezivanje sa vama? Ili se osećate kao iz one fraze "daleko od očiju, daleko od srca" čim on ode sa svojim prijateljima ili na poslovni put? Odvojenost se događa u trenutku kada jedan od partenra nema motivaciju ili ne želi da ulaže svoje vreme, energiju, ali i osećanja u vezu. Naravno, u svim odnosima ima uspona i padova, ali ono što održava vezu zdravom jesta da obe strane aktivno učestvuju u odnosu. Na primer, ako postoji problem, onjega bi trebalo rešiti tako da obe strane budu zadovoljne.

Zavisnost o vezi



Zavisnost o vezi je kada "osoba pripada disfunkcionalnom, jednostranom odnosu gde se jedna osoba oslanja na drugu za ispunjenje skoro svih svojih emocionalnih potreba." Upravo to je veza između Keri i Zverke. Da li se konstantno žrtvujete za svog partnera, a da ništa ne dobijatezauzvrat? Stalno opravdavate njegovo nepoštovanje ili apatiju? Da li vaše raspoloženje zavisi o tome kako se vaš partner ponaša prema vama? Ako je tako, vreme je da se osamostalite.

Neslaganje oko glavnih vrednosti



Vi želite da se venčate, ali vaš partner ne želi. Želte decu, ali on to ne želi. Želite da uštedite novac za novi dom, ali on to želi da potroši na odmor. On je religiozan, a vi niste. Volte da budete fizički aktivni, ali on ne želi ili vas sprečava u tome. To su sve primeri određenih vrednosti koje će, na kraju, izazvati sukob i biti izvor neprestanog razdora. Neki parovi mogu preći preko njih, ali kod nekih parova oni su samo početak koji vodi dubljem psihičkom, fizičkom i emocionalnom razdoru.

