STALNO SE PREJEDALA, NIJE BILO STOLICE U KOJU MOŽE DA STANE! Razbolela se i uplašila, pa smršala 107 kg! Kada budete videli kako SADA izgleda, poverovaćete da je SVE MOGUĆE (FOTO)

Megan Si (30) je uspela da smrša 107 kilograma za samo 17 meseci! Ona kaže da potiče iz duge loze morbidno gojaznih ljudi, ali je to nije sprečilo da promeni svoj život iz korena.

- Koristila sam sve moguće izgovore samo da bih jela do besvesti. Hranom sam lečila sve. Jela sam u svakom trenutku svakog dana, a uglavnom brzu hranu. Između tih obroka prejedala sam se kolačima i slatkišima - kaže Megan.

Takav život doneo je i posledice - brojka na vagi pokazala je 190 kilograma, a Megan mnogo pre toga nije mogla da živi normalno.

- Nijedna plus sajz prodavnica nije imala ništa što bih mogla da obučem. San mi je bio da se uvučem u XXXL stvari, tolika sam bila. Nisam mogla da idem u zabavne parkove jer nisam mogla da stanem u sedišta. Nisam mogla da idem u restorane jer nije postojala dovoljno velika fotelja za mene. Ma, nisam mogla ni da se obujem - kaže Megan.

Nisu nju mučile samo otežavajuće sitnice iz svakodnevice. Tolika težina nosila je i teške zdravstvene tegobe, a Megan je rešila da joj je svega dosta kada je obolela od artritisa. Jedva da je mogla da se pomera, a želela je da svojoj ćerki bude najbolja majka na svetu.

- Na Crni petak 2017. godine rešila sam da je to to. Kupila sam neke tablete za mršavljenje na internetu. Međutim, to je bila samo motivacija. Zapravo sam od tad počela da se pitam šta mogu da uradim za svaki obrok da bi bio zdraviji i manje kaloričan. Usput sam mnogo učila i čitala i konačno shvatila važnost pravilne ishrane - kaže Megan.

I dok se ranije prejedala brzom hranom i slatkišima, kaže da njen jelovnik sada izgleda ovako:

- Za doručak uglavnom imam jaja, puter od kikirikija i voće. Ručak su meso i povrće a večera takođe salata, meso i povrće - kaže Megan.

Kada je skinula dovoljno kilograma da može da se kreće, prvo je počela da šeta, potom je prešla na jogu, a onda na kraju i vežbe sa opterećenjem. Tim režimom skinula je impozantnih 107 kilograma.



Danas Megan ima 77 kilograma. Veliki problem predstavlja joj višak kože, ali kaže da će uskoro i to rešiti operacijom. U međuvremenu, uživa sa svojom ćerkom u svim aktivnostima u kojima su je do sada sprečavali njeni kilogrami.

Kurir.rs/Žena/Foto: Printscreen/Instagram

