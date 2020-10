HANA JE IMALA 138 KG, ZA GODINU SMRŠALA 64 KG! Danas niko ne prepoznaje ovu LEPOTICI: Iz ishrane sam izbacila samo OVU namirnicu

U hrvatskom televizijskom takmičenju "Život na vagi" 2017. godine između ostalih takmičila se i Hana Sokač, koja je bila i najmlađa kandidatkinja. Ona je u prvoj epizodi imala 138 kilograma, a do samog finala uspela je da smrša čak 32 kilograma!

No, nakon toga je javnost nije videla, a tek nedavno je na Instagramu objavila i fotografiju svoje kompleten transformacije, s obzirom da je posle ovog svojevrnog rijaliti programa nastavila da radi na svojoj liniji.

"Nakon povratka iz ŽNV-a nisam prvih nekoliko meseci bila ni svesna preostalog viška kilograma. Ubrzo sam shvatila da me to koči u svemu, od fizičkih aktivnosti do posla. Rekla sam tad sebi "Hana, imaš toliko potencijala, možeš da budeš šta god želiš" i uhvatila se s tim u koštac", ispričala je ona za "Slobodnu Dalmaciju".

Hana je i posle ovog takmičenja uspela da dodatno smrša i to bez pomoći stručnjaka, pa je sada vaga pokazuje ukupno 64 kilograma manje. Istakla je da će nastaviti sa mršavljenjem sve dok ne bude u potpunosti zadovoljna sobom.

"Ne gledam na to kao na neko mučenje, nego na način kako ću živeti do kraja života ako želim biti zdravija, pokretnija, zapravo najbolja varijanta same sebe", rekla je.

"Ne treba ići na dijete i izgladnjivati se, Ne treba sebi ni ograničavati hranu iz "prošlog života" u potpunosti, odnos zdrave i nezdrave hrane treba da bude 80%-20%. S vremenom ćete primetiti da vaše telo više ne traži nezdrave namirnice i šećere. Ja ne osećam više ni energetske oscilacije, a šećer u krvi mi je stabilan. Iz svoje ishrane sam u potpunosti izbacila rafinisane šećere i za njih mislim da su najveće zlo, a nalaze se gotovo u svemu. Stvarno bi uvek trebalo da čitamo deklaracije kad kupujemo hranu da bismo znali šta jedemo", objasnila je ova radijska voditeljka.

Simpatična plavuša ispričala je i da se odnos njenih poznanika promenio prema njoj otkad je doterala figuru, ali da je to uopšte ne raduje.

"Primetila sam da neki ljudi koji su mi pre samo klimnuli glavom na pozdrav, sad žele da stanu i porazgovaraju sa mnom. Više nismo na "ćao, ćao". Ne smatram to pozitivnim, šta više, tužna sam zbog toga koliko smo površni kao ljudski rod", kaže Hana.

Na koncu svega poručila je da nikada nije kasno za promenu i da je ona živ primer.

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir