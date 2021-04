HRABRA BORBA MLADE INFLUENSERKE! SA 19 GODINA OTKRILI DA BOLUJE OD RETKE BOLESTI: Mislili su da sam LENJA i da je SVE samo izgovor

Karla Zelić (29) je influenserka i model, a na Instagramu je prati više od 24.000 ljudi. Snimala je razne modne kampanje za popularne brendove, a sa svojim pratiocima često razgovara na temu mentalnog zdravlja.

Ona je ispričala sve o narkolepsiji i depresiji od kojih je obolela. Sa depresijom se izborila, a narkolepsiju drži pod kontrolom.

Narkolepsija je hronični poremećaj spavanja koji karakteriše preterana želja za spavanjem i iznenadni napadi sna. Uz nju dolaze i paralize u snu, objašnjava Karla koja ima narkolepsiju. Sa poremećajem spavanja spojila se i depresija. Ono što drugi zovu normalno i svakodnevno funkcionisanje u životu, za nju je bilo nemoguće.

Karla priča kako su se narkolepsija i depresija kod nje pojavile u razmaku od dve godine. Sa 19 godina je shvatila da ima problem. Bez obzira koliko je spavala preko noći, nije mogla da izdrži dan, a da joj se ne prispava. Ako u tom trenutku ne bi zaspala, postajalo je neizdrživo.

- Narkolepsija me najviše sprečavala u tome da svoje ciljeve, želje, planove, obaveze jednostavno nisam mogla ostvariti u danu kada bi trebalo. Ne bih imala energije za to. Znalo mi se dogoditi da usred druženja moram otići i da prilegnem bar 20-ak minuta - kaže Karla.

foto: Printscreen/Instagram

Bolest joj se ublažila i sada puno lakše živi sa njom. Kako kaže, svi njeni bližnji su se već navikli na to da će ona u jednom trenutku mora da ode da odspava.

- Bilo im je čudno u početku. Neki od njih su mislili da sam lenja i da je to samo neki izgovor. Međutim, to nije izgovor. Ne znam ko normalan bi gubio svoje vreme na spavanje tokom svakodnevnih aktivnosti. Nije bilo osuda, ali ljudi nisu dovoljno upoznati sa tim poremećajem - objašnjava ona.

Samo dve godine nakon što su joj lekari dijagnostikovali narkolepsiju, Karla je dobila i dijagnozu depresije. Priča da je depresija usledila nakon nekoliko teških situacija koje su joj se dogodile u životu. Dodaje kako je oduvek bila vesela i ambiciozna.

- Od cure koja je puna energije, vesela, postala neko ko nema volje za životom i koju ništa ne ispunjava i ništa ne pokreće - rekla je Karla.

Nastavlja kako je mislila da je to samo faza, ali zabrinula se kad po dva meseca ne bi izašla iz kuće.

- Nisam želela da se družiti ni sa kim. U ničemu nisam videla smisao - priseća se. Primetila je i fizičke promene na telu. Ili se stalno prejedala ili izgladnjivala.

- Osećala sam se mrtvo iznutra. Shvatila sam da mi treba pomoć. Počela sam da pijem antidepresive iako sam imala averziju prema njima. Uzimanjem antidepresiva sam se vratila u život. Barem sam fizički imala snage zbog njih i dobila sam snage mentalno se boriti sa time - objašnjava Karla.

Rekla je da su antidepresivi odradili jedan deo posla, a drugi je odradila ona kada je krenula na psihoterapije. Uložila je veliki trud kako bi se izborila sa depresijom. Ništa nije moglo preko noći.

- Počela sam ponovno osećati stvari. U jednom trenutku nisam osećala ništa i to me najviše uplašilo. Posvetila sam veliki deo svog života tome da što više pričam o tome. I što je još važnije - da me ne bude sramota nego da otvoreno i iskreno pričam o tome - zaključuje Karla.

(Kurir.rs/A.M./24sata.hr)

Bonus video:

01:53 Dejan Cicmilović ulogu generala Bojovića spremao preko Gugla