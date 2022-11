POMOĆ BROJ 1: On vam pomaže oko slave bolje od bilo koje domaćice!

Ko će uviti sve te sarmice, pitice, pripremiti svo to silno meze, baklave! Jeste da je slava lep povod za okupljanje i gošćenje, ali da se ne lažemo, treba sve to spremiti! Pritom, gotovo i da nema veze koliko vam ljudi dolazi. Čak i kada ih je manje, to zahteva gotovo pa isto vremena. Zato će vam on vrlo rado pomoći!

On uvija sarmice brže i bolje od bilo koga, a tek kako smota pite od kora! I slane, i slatke, i baklave, i rolnice od šunke pravi! Em vam štedi vreme, em vam štedi energiju, em što on sve pravi da bude gotovo identične veličine, em što vam ne smeta u kuhinji. Izgleda ovako:

foto: Promo

Ovo je super spravica koja je osvojila ljubitelje pripreme rolnica i koja je mnogima pomogla da brže i lakše spreme najrazličitije proslave koje su podrazumevale hranu – zove se DOLMER ! Iako je prvenstveno bio namenjen pripremi sarmica, ljubitelji kulinarstva su brzo uvideli da se za još štošta može iskoristiti. Nećete verovati koliko brzo urola hranu i koliko vam vremena štedi!

Kupuje se OVDE ili pozivom na 011/6 888 999. Cena je izuzetno povoljna, a traje godinama! Može da bude čak i odlična ideja za poklon nekome ko voli da “petlja” u kuhinji.

Mi smo naročito oduševljeni time kako mota pitice, pogledajte samo:

Promo tekst