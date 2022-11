KOŽA ĆE VAM BITI BLISTAVA: Ovo tropsko voće ima najviše VITAMINA C i može mnogo da vam pomogne za LEPOTU

Voće najbogatije vitaminom C za ovu godinu nadmašilo je acerolu, guavu, pomorandžu i bobice. Kakadu šljiva je sa do 5300 mg vitamina C na 100 g pravo blago. Ovo znači da je 100 puta bogatija vitaminom C od pomorandže, potiče iz Australije, a ukus je sočan i pomalo opor.

Sa snažnim antioksidativnim efektom, ova namirnica puna je minerala, vlakana i hranljivih materija. Porcija kakadu šljive ujutro kad se probudite za vitaminski doručak ili, u slučaju žudnje za hranom, popodne uveliko pokriva naše dnevne potrebe za vitaminom C.

U nastavku otkrijte sve njene dobrobiti za mršavljenje i lepotu.

foto: Promo

Ovo slatko i pomalo oporo voće odličan je saveznik za mršavljenje i negovanje za sve dame koje vole da su pune energije, blistavog tena i u dobroj formi. Kada se kakadu šljiva jede sirova, u kompotu ili pije sok nema potreba da brojimo kalorije, jer joj brojke idu u prilog - 70 kalorija na 100 g (20 kalorija više od jabuke). Ovo voće je nam daje energiju u trenucima zimske opuštenosti, ali pomaže u održavanju vitke i zategnute linije!

Za održavanje zdravog tena, kakadu šljiva je nei

foto: Beta/Dragan Gojić

zostavan sastojak svih kozmetičkih etiketa u ovom trenutku, koje nude obogaćene serume i ulja za zatezanje lica, podmlađivanje i posvetljivanje naše kože. Osim toga, ovo voće je delotvorna zaštita od sunca. Preparati sa kakadu šljivom sadrže prirodne i snažne antioksidanse koji štite kožu. Za sve one koji traže čudotvornu formulu za sprečavanje prvih znakova starenja, kakadu šljiva je vaše čudesno voće.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

02:49 ISTRAŽIVANJE KURIR TELEVIZIJE: Koliko koštaju vitamini za prevenciju i terapija za lečenje kovida19?