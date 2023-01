ISKUSNI ŽIGOLO NAPLAĆUJE DO 655.000 DINARA ZA S*KSUALNE USLUGE: Otkrio šta žene najviše traže od NJEGA, mnoge je ŠOKIRALO i ovo

Zgodni i mišićavi 34-godišnjak iz Sidneja, Rajan Džejms je svojevremeno gostovao u australijskom "The Morning Show" kako bi predstavio svoje memoare o iskustvima muškog eskorta.

Pisao je o tome zašto žene traže njegove usluge i kako je priznao svojoj porodici i prijateljima čime se bavi. Rajan je imao dobar posao u finansijama kad je odlučio da postane muški eskort.

Inspirisan bivšom devojkom koja je već bila u "industriji", Rajan je napustio siguran posao u korporaciji i sada naplaćuje između 400 (oko 43.740 dinara) do 6000 dolara (656.100 dinara) za svoje profesionalne seksualne usluge.

- Nisam odmah rekao porodici šta radim. Brzo sam rekao prijateljima i porodica je otkrila tek kasnije. Bilo je raznih reakcija, ali su odnosi u porodici su ostali dobri. Ipak, nikada ne bih izabrao ovakav posao za svoje dete - rekao je.

Nazivajući svoj posao "nagrađujućim", Džejms je takođe otkrio najčešći zahtev koji dobija od žena koje koriste njegove usluge.

- Žene najčešće traže sastanak s večerom. Scenario obuhvata tipični večernji obrok, odnosno večeru i upoznavanje, nakon čega sledi povratak u hotel ili stan klijenta za prilagođeno i lično iskustvo - ispričao je.

Na njegovoj veb stranici se ovo iskustvo zove "luksuzni večernji sastanak", a Džejms ga naplaćuje 3500 dolara (oko 383.000 dinara) za šest sati "opuštanja i užitka" ili 4500$ (493.000 dinara) za noćnu zabavu sa jutarnjim doručkom.

U intervjuu s FEMAIL-om o tome šta žene obično traže otkrio je da nije u pitanju samo seks - već iskustvo.

- Svaka klijentkinja koja želi sastanak sa mnom želi i neku vrstu društva. Iz iskustva mogu reći da su muškarci više usmereni na seksualnu stranu stvari. Žene su takođe fokusirane na seks, ne bi dolazile da me vide bez toga, ali puno vremena provodimo i u razgovoru - objasnio je.

Rajan je rekao da bi većina ljudi bila iznenađena kakve žene su njegove klijentkinje.

- Mnoge žene koje koriste moje usluge mogu lako da odu u bar i da izaberu bilo kog muškarca i da imaju seks sa njim. Ono šta one žele je potpuno drugačije seksualno iskustvo - objasnio je.

- Ponekad su to osobe koje su se nedavno razvele ili su još u braku, ali dugo nisu bile intimne sa svojim partnerom. Imao sam klijentkinje koje su bile device, ali i parove koji su želeli seks u troje - nabraja on dalje.

Rekao je da je i raspon starosnih grupa žena koje koriste njegove usluge takođe širok.

- Najmlađa klijentkinja sa kojom sa bio imala je 20 godina, a realno je retkost imati klijente u tim godinama, mada zna da se dogodi - napominje.

James je priznao i da uopšteno žene nemaju specifične fantazije koje žele da osvare sa njim.

- Klijentkinje se često žale da im se u seksu događa da je partner usmeren samo na sebe i da je priča gotova čim svrši. Ono što one žele je da se partneri fokusiraju na njih, za šta su spremne i da uzvrate - otkrio je eskort jedan od problema zbog kojih mu žene dolaze.

Rekao je da definitivno postoji stigma oko žena koje unajmljuju eskort i da mnogo njih to kriju.

- Usluga eskorta je kao da žena ode u bar i predloži muškarcu da odu u njen stan gde će da je masira. Velika većina muškaraca to ne bi odbila. Ali stvar je u tome što je retko koji od njih maser ili fizički terapeut. On može da uživa u masiranju, ali nije profesionalac. Ako želite specifično seksualno iskustvo, puno je teže da se pronađe ono što tačno želite. Eskort vam tačno to može pružiti - objašnjava on na kraju, prenosi 24sata.hr.

(Kurir.rs)

