UŠETALA SAM S PSEĆIM IZMETOM I UVREDILA NJEGOVU MAMU! Imala JEZIVO ISKUSTVO tokom upoznavanja RODITELJA: Doživela strašan BLAM!

Jedna žena se strašno osramotila kada je otišla da upozna roditelje svog trenutnog dečka, da je mislila da sada želi da raskine sa njim, a sve o tom iskustvu podelila je na internetu.

- Prvo sam slučajno ušetala sa psećim izmetom i razmazala ga po tepihu. Drugo, pokazivala mi je svoj bungalov i govorila mi da se tek uselila i da sve treba da se popravi jer su prethodni stanari imali užasan ukus. Koristila je hodnik kao primer. Složila sam se sa njom da je grozno, ali mi je onda pokazala svoje kupatilo, a ja sam rekla da je još gore nego u hodniku. Ispostavilo se da je upravo to kupatilo uredila po svom ukusu - rekla je.

foto: Profimedia

- Ali to nije bilo sve, pa sam se prevrnula i razbila staklenu čašu, pokušavajući da im pomognem i odnesem ih u kuhinju. Onda se baš iznervirala - napisala je u objavi na Mumsnetu.

Nespretna žena priznala da je nekako uspela da slomi vodokotlić na klozetskoj šolji. Ona tvrdi da ga je samo normalno pritiskala, ali da voda nije prestajala da teče. Dodala je i da joj se partner poverio da ni njegova mama ne voli njegovu bivšu devojku, sugerišući da ne treba da brine. Ali njegove reči je nisu baš utešile. - Ponižena sam i osećam da je bolje da raskinem sa njim. Nikad se više ne mogu suočiti sa njegovom majkom! - dodala je ona.

Korisnici Mumsneta pokušali su da uteše ženu, govoreći joj da to jednostavno nije njen dan i da se to može dogoditi svakome.

foto: Profimedia

- Meni je to zaista smešno, iako se sigurno osećate poniženo. Siguran sam da će sve biti u redu i da ćete svi moći da se smejete tome u budućnosti. Ali možda sledeći put skinite cipele kada uđete u nečiji dom – napisao je jedan korisnik.

- E, sad može samo da bude bolje - dodao je drugi. Međutim, neki korisnici su se složili sa njom. "Možda je to način na koji vam sudbina daje do znanja da on nije taj", bio je još jedan komentar.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

01:34 PALA PRVA JEDINICA U MAJKAMA I SNAJKAMA! Dvolična svekrva iza Radicinih leđa izogovarala jelo, a u lice joj rekla da je PRELEPO