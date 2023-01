BILA SAM U VEZI SA MUŠKARCEM OD 20 I 40 GODINA I EVO KO JE BOLJI! Ispovest nepoznate devojke ŠOKIRALA SVE: Postoji samo 1 razlika!

Sve češće možemo pročitati vesti o devojkama koje su u ozbiljnim vezama sa drastično starijim muškarcima ili o ženama koje jako vole mlađe momke. Ovakve veze često nailaze na osude i na negativne komentare, a jedna devojka, koja se nalazila na obe strane, sada je podelila svoje iskustvo.

- I mlađi i stariji muškarci imaju svoju draž, u zavisnosti od toga da li voliš sigurnost ili dominaciju, izbereš onog pravog. Naravno nije on stvarno pravi, ali pretpostavljam da svaka devojka svog momka doživljava kao onog pravog, bar u nekom trenutku veze.

Neću da lažem, nisam bila sa jednim tipom od svoje 16. godine, u kog sam bila smrtno zaljubljena – naprotiv, imala sam par ozbiljnih veza. Postoji par razlika između mlađih likova s kojima sam bila i onih starijih. I da, pričam o pravoj vezi, ne o kombinaciji, seksu na jednu noć ili kako se god to zove.

Bila sam godinu dana sa momkom koji je 15 godina stariji od mene. U tom trenutku imala sam 25. I sad vam sigurno prolaze misli kroz glavu tipa: „S njim je zbog novca“ ili „kako može da bude s njim, kao tata joj je“. Ali grešite. Bila sam stvarno zaljubljena, a i on je izgledao prlično dobro.

Sa njim sam osećala sigurnost, bio je samostalan, živeo je bez roditelja, imao je izgrađenu karijeru i uspeo je da uradi nešto od života. Sa njim sam uvek znala na čemu sam. Bio je uvek dostupan za mene, nije mi pravio ljubomorne scene kada mi neko lajkuje stori, a i svaki problem koji smo imali rešavali smo smirenim razgovorom. Seks nam je bio prilično dobar, a i kada se ne bismo videli po par dana, nisam razmišljala da li je našao drugu jer „ima potrebe“. Sve u svemu, imali smo jedan zdrav odnos, pun ljubavi i razumevanja.

A onda, nakon par meseci od raskida, smuvala sam se sa dečkom koji je mlađi od mene šest godina. I najjači utisak koji nosim iz ove veze jeste da mlađima imponuju starije devojke.

Uglavnom, razlika u godinama se nije primećivala, ne zato što sam ja mladolika, već zato što je on rano počeo da sedi. Nisam imala utisak da je nezreo, a on me je gledao kao svoju vršnjakinju. Ipak njegovo hvalisanje me nije zaobišlo, a njegovi drugari su u njega gledali kao u Boga jer je sa starijom devojkom.

S druge strane nije bio siguran u sebe, pomalo ljubomoran, a u nekim situacijama bi znao brzo da plane. Imala sam utisak da sam mu kao trofej koji treba da pokaže svima. Ako zanemarimo par trzavica, ova veza sigurno nije bila najgora u kojoj sam bila.

I sada, kada sam vas koliko toliko upoznala sa bivšima, vreme je da sumiram utiske.

Iz ove perspektive gledano, radila sam manje više iste stvari sa obojicom. Izlazili smo na ista mesta, čak smo vodili i slične razgovore, isto sam se ponašala u obe veze. Ali nijednog trenutka nisam osetila sigurnost sa mlađim, ne pričam o materijalnoj, mada i ona je bitna. Doduše ni razumevanje.

Mlađem tipu nije bilo bitno da li radim sutra od sedam ili me stvarno boli glava, a komentari poput: „Zašto i sutra moraš na posao kada ti je lepše sa mnom u krevetu“, bili su česti.

Dok je stariji uvek imao razumevanja, neretko se nudio da me odveze do posla ili išao do apoteke da mi kupi lek za glavu.

Sada, kada bih morala da biram između mlađeg i starijeg, stariji bi uvek bio izbor za ozbiljnu vezu. Naravno mlađi likovi nisu veliko ne, samo u zavisnosti šta hoćeš od svog života, shodno tome biraš i partnera.

A i vreme je da se oslobodimo stereotipa – i zato pre nego što date sebi za pravo da komentarišete neki par, ako vidite da su srećni, samo se ugrizite za jezik - zaključila je ova devojka.

