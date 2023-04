BIZNISMEN MORA DA PLATI BIVŠOJ 200.000€ ZA KUĆNE POSLOVE! Srpski advokat progovorio o ODLUCI SUDA, pa otkrio: U Srbiji je BOLJE!

Španski sud doneo je odluku da jedan biznismen mora da plati bivšoj ženi više od 200.000 evra za 25 godina obavljanja kućnih poslova.

Da li je ona pravedna i mogu li žene u Srbiji da potraže takva prava, otkrili su u "Jutru" na Prvoj advokat Aleksandar Radivojević i Nađa Bobičić iz Centra za ženske studije.

- Španski sud ima poseban član koji se odnosi na to kako se imovina supružnika u slučaju razvoda deli i kako se plaća neplaćeni kućni rad koji po svim istraživanjima uglavnom obavljaju žene. Mislim da je to jedan od modela koji je važan da bismo govorili o radu koji je nevidljiv kada ga obavljamo u krugu porodice. Jedan zanimljiv primer iz istorije je sa Islanda, kada su 1975. godine žene odlučile da jedan dan stanu, 90 odsto njih je reklo da taj dan neće raditi ništa. Island je taj bio doslovno paralizovan i tada se videlo da je taj njihov rad ogroman - rekla je Nađa.

Advokat Radivojević je istakao da su žene u Srbiji mnogo zaštićenije od žena koje žive u Španiji.

- Porodični zakon u Srbiji mnogo više i mnogo bolje štiti žene od zapadnog zakona, mada na prvi pogled izgleda da je žena u Španiji dobila preko onoga što može da se dobije u Srbiji. Iz mog ličnog iskustva mogu da vam kažem da žene u Srbiji imaju mnogo bolju zaštitu. Ako ste detaljno čitali ovu informaciju iz Španije, videli ste da su bračni drugovi zadržali ličnu imovinu, dakle svako svoju. Svako od njih je imovinu sticao na svoje ime i prava - rekao je Radivojević i objasnio:

- Ono što je bio predmet ovog spora jeste koliki je doprinos žene za sticanje. Sud joj je dodelio nešto što je zaista, po mom viđenju, za svo to vreme minimalno. Muž mora da joj plati za sve kućne poslove, ali to nisu velike sume. Kod nas u Srbiji bi žena mnogo bolje prošla, jer u porodičnom zakonu imate prezumpciju da sve što je stečeno radom u toku trajanja bračne zajednice, predstavlja zajedničku imovinu, osim ako se drugačije dogovore. Ovde u Srbiji, ako u braku kupujete stan, upisuje se kao zajednička imovina. Kad se prodaje ta imovina, uvek će vam tražiti saglasnost drugog bračnog druga. Mislim da je to mnogo pravednije. Ja pozdravljam taj deo iz porodičnog zakona - rekao je advokat.

Istraživanja su pokazala da su žene daleko angažovanije u kućnim poslovima od muškaraca.

- Zavod za statistiku Srbije je pre dve nedelje izneo podatke da žene u proseku provode četiri sata neplaćenog kućnog rada, a muškarci dva sata. Kada su u pitanju plaćeni poslovi, muškarci obavljaju skoro četiri sata, a žene dva i po sata. Zbog kućnog rada, žene ne mogu da zarađuju dodatno - otkrila je Nađa.

