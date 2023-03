NAJBOLJE VEŽBE ZA RUKE: Ovako ćete najefikasnije definisati i ojačati BICEPSE i TRICEPSE!

Ako želite da ojačate mišiće na rukama i da ih definišete, ne treba vam mnogo iskustva u vežbanju niti skupi treninzi. Možete vežbe raditi i kod kuće, samo pratite ova uputstva OVDE koje vežbe je najbolje da radite.

Iako vam kao nekome ko ne voli preterano da vežba to možda zvuči neverovatno, vežbanje zaista ne mora da bude dosadno, monotono i postoji način da budete sigurni da svaku vežbu koju radite radite pravilno. Da li ste se čuli za šarenu sklek tablu?

foto: Promo

Zašto je ovako šarena? Svaka boja označava vežbe za određenu grupu mišića, a otvori su za to da se u njih stave ručke u odnosu na to koje mišiće želite da jačate. Tako ćete uvek biti sigurni da vežbate one mišiće koje želite, da vam ruke stoje pravilno i plus što vam neće biti monotono jer vam pruža mogućnost da menjate mnogo različitih vrsta sklekova.

Možete je online poručiti OVDE, a može da se pozove i telefonom na 011/6 888 999!

Sklek tabla može lako da se sklopi i jako je lagana. Em vam neće zauzimati mnogo prostora, em ćete moći lako da je ponesete ako, na primer, želite da vežbate u prirodi.

• Žuta boja – vežbe za triceps • Crvena boja – vežbe za grudi • Plava boja – vežbe za ramena • Zelena boja – vežbe za leđa

