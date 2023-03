RAZVELA SE, PA NAPRAVILA PROMENU I POSTALA ZVEZDA: Uložila DESETINE HILJADA EVRA U SEBE, majka je ne prepoznaje i zarađuje MILIONE

Amanda Nikol iz Las Vegasa udala se kada je imala svega 20 godina, no već tri godina kasnije - par je rešio da svako krene svojim putem. Razvod je ovu damu inspirisao da okrene drugi list i počne da živi život o kakvom je oduvek sanjala - onaj u kome svoju seksualnost može slobodno da iskaže i da je niko ne osuđuje.

Drastična promena

Vođena tom idejom Amanda je isprva poradila na svom izgledu - smršala je sa 84 kg na oko 51 kg, a potom uložila više od 30.000 evra kako bi se u potpunosti transformisala i dostigla izgled koji je oduvek privlačio. Devojka je uvećala svoje grudi, ali se podvrgla i liposukciji, ubrizgavanju masti u zadnjicu, te je uz pomoć hijaluronskih filera skoro u potpunosti promenila i svoj lik.

- Moj brak se završio, a ja sam ugradila silikone i unajmila trenera. Način na koji doživljavam sebe dolazi iznutra. Oduvek sam verovala da su moja ličnost i unutrašnja lepota neverovatne. Jednostavno želela sam da uskladim spoljašnjost sa onim što osećam iznutra - rekla je ona, a prenosi "Daily Star".

Živi svoj san

Ova 28-godišnjakinja kaže da ju je njen novi izgled ohrabrio da svima pokaže svoju novu figuru - te je počela da objavljuje provokativne fotografije na Instagramu, ali i na Tinderu kako bi imala što više lajkova i privukla pažnju muškaraca koji će je voleti zbog onoga što jeste.

- Sa svojim novootkrivenim samopouzdanjem počela sam da više koristim društvene mreže i želela sam da moj Tinder gori. Postala sam Instagram zvezda pre nego što je to uopšte bilo uobičajeno. Svi su mislili da sam samo žena koja traži seks. Na kraju su procvetali i moja modeling karijera i moj Instagram nalog. Sav novac sam uložila u rast svog brenda na društvenim mrežama. To je bilo vreme pre OnlyFansa - ispričala je ona.

Isplatilo joj se

Amanda sada zarađuje oko milion i po dolara od plaćenih reklama na Instagramu i sadržaja na OnlyFansu, ali kaže da ju je ranije malo ko razumeo, dok su se sada vremena promenila i ljudi su spremni da plate sadržaj koji nudi.

- Dobila sam tako puno kritika za ono što radim na Instagramu, jer u to vreme niko zaista nije razumeo ono što radim. Ali ja sam znala da to mogu da pretvorim u karijeru. Momci su se stideli toga da izlaze sa mnom. Moj lik na mrežama je isuviše glasan i razuzdan, koristila sam ga da zabavim ljude... Ali momci zatvorenih umova misle da tražim pažnju. A ja zapravo samo želim da moja seksualna ličnost bude komična, to publika voli. Tek sada imam na milione fanova - zaključila je ova atraktivna crvenokosa.

Poslednja operacija pošla po zlu

Ali, nedavno je na društvenoj mreži Instagram objasnila da se njena poslednja tura plastične hirurgije pretvorila u promašaj, zbog ljubavnika. Amanda je tada otkrila da je "pocepala šavove" nakon puno strasti sa bivšim dečkom i da je morala da se podvrgne novom zahvatu da bi vratila guzu u formu.

- Imala sam implantate za zadnjicu jer ponekad veoma brzo menjam težinu i kada bih postala strastvena oko fitnesa, želela sam da zadržim svoju debljinu. Moja poslednja operacija zadnjice bila je pre tri godine i koštala je 10.000 dolara. Osećala sam se dovoljno dobro da ponovo počnem da imam seks sa svojim dečkom, a tablete protiv bolova su mi olakšale, pa sam želela da iskoristim trenutak da usrećim svog muškarca - rekla je tada.

