SMRŠALA 100 KILOGRAMA I POSTALA PLANETARNA SENZACIJA: Niko ne veruje da je to ona, na društvenim mrežama se povela prava RASPRAVA!

Sa problemo gojaznosti suočava se veliki procenat naše populacije, te nisu retki slučajevi da se neko odluči da napravi drastičnu pormenu i podvrgne se operaciji, kako bi smanjio svoju težinu. Najlakši način, kako mnogi kažu, je operacija želuca.

Smanjenje veličine želuca ograničava količinu hrane koju možete da konzumirate. Pored toga, postupak podstiče hormonalne promene koje pomažu u gubitku težine. Te iste hormonalne promene takođe pomažu u ublažavanju stanja povezanih sa prekomernom težinom, poput visokog krvnog pritiska ili bolesti srca.

Smršala 100 kilograma

Ovoj tehnici podvrgnula se i devojka imena Nadin, koja je uspela da za nešto više od godinu dana smrša skoro 100 kilograma. Nakon dugogodišnje želje dobila je posao stjuardese, koji je oduvek želela, ali je morala da promeni svoj način života zbog toga. Nadin je svojom promenom dobila na hiljade obožavaoca na društvenim mrežama zbog svoje istrajnosti, ali i zato što nije preterala sa operacijama.

Ova 28-godišnjakinja je rekla da je najteži deo njenog puta bio to da nauči da uživa u hrani umereno, a da se ne oseća krivom nakon godina prejedanja i poremećaja u ishrani. Nadin je postala viralna na TikToku nakon što je podelila svoj dramatičan gubitak težine kada je dobila svoj novi posao stjuardese.

Iako njena avio kompanija nema nikakva pravila kada je u pitanju kilaža osoblja, potrebno je da svaka stjuardesa ima "odlično" zdravlje i kondiciju, kao i sposobnost da pliva 50 metara potpuno obučena bez pomoći.

Poremećaj ishrane

Pre operacije, ova lepa mama se borila sa poremećenom ishranom ali uči da održava zdrav i uravnotežen odnos sa hranom.

- Mislim da je to nešto na čemu ću morati da radim do kraja života ali ja sam ok sa tim - rekla je Nadin u objavi na svojoj popularnoj Instagram stranici.

Takođe je rekla da će je mučiti krivica nakon uživanja u poslastici ili hrani za koju se smatra da je nezdrava.

- Kad god sam uživala u svojoj omiljenoj hrani, uvek je bilo osećanja negativnosti ili neuspeha. Konačno sam u mogućnosti da uživam u svojim omiljenim poslasticama u umerenim količinama i to je bila jedna od najboljih stvari koje sam naučila na svom putovanju - napisala je.

Nadin je podsetila svoje pratioce da je volela sebe i pre operacije, ali sada ima novi život, koji je sušta suprotnost starom.

- Uvek sam mislila da ću mrzeti da se osvrćem na svoje fotografije ‘pre’ – ali istina je suprotna. Volim sve verzije sebe. Morala sam da prođem kroz sve što imam da bih stigla tamo gde sam danas. Zahvalna sam na svemu – osećam da imam perspektivu i razumevanje koje ne bih da nisam bila devojka sa leve strane - dodaje.

Šta podrazumeva operacija

Ljudi koji se podvrgnu operaciji želuca jedu mnogo manje obroke jer procedura smanjuje veličinu stomaka ograničavajući koliko se može konzumirati u jednom trenutku.

Posle operacije moraju da se drže tečne dijete, a zatim mogu da pređu na male obroke čvršće hrane oko osam nedelja kasnije.

- Nekih dana jedem više/manje. Trudim se da slušam svoje telo i da budem prisutna dok jedem (što je više moguće sa energičnim mališanom) - rekla je u opisu videa.

Ljudi su sa radošću pozdravili njenu transformaciju, a nisu retke ni pohvale koje pljušte na račun njenog novog izgleda i istrajnosti. Pak, sa druge strane mnogi su u neverici i smatraju da to nije ista osoba, te da je u pitanju foto montaža i postavljaju pitanje kako je moguće da je to ista devojka.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:37 NISU SAMO DARKO LAZIĆ I INDI! I OVI POZNATI SU SMANJILI ŽELUDAC: Bukvalno su se TRANSFORMISALI nakon poduhvata (KURIR TELEVIZIJA)