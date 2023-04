TUKLI IH DO KRVI, JELI 1 DNEVNO, KUPALI 1 GODIŠNJE: Nuždu su obavljali na tepihu, a roditelji iz pakla ih zlostavljali godinama

Dejvid i Luiz Turpin godinama su zlostavljali svoje 13-oro dece sve dok 2018. jedna od ćerki nije uspela da pobegne i prijavi policiji ono kroz šta prolaze.

Mediji su nakon saznanja šta su ova deca prošla u domu u kom su živeli, u Perisu u Kaliforniji, tu kuću nazvali "kućom strave i užasa".

Turpinovi su decu izolovali od sveta i godinama su živeli zaključani u svojoj kući, a komšije su naknadno priznale da ih gotovo nikada nisu videli. Neka od njih bili su do te mere nesvesni sveta u kome žive da nisu znali šta su to lekovi ili šta je policija.

Kada je policija ušla u kuću porodice Turpin deca su bila ekstremno neuhranjena, a najstarija od njih je u tom trenutku imala je 29 godina, ali je težila samo 37 kilograma i rast mišića joj je bio zaustavljen. Svuda po tepisima bio je ljudski izmet jer deci čak nije bilo dozvoljeno ni da odu u kupatilo kada to žele. Deca su bila hranjena samo jednom dnevno i tuširala su se jednom godišnje, a da sve bude još jezivije često su bila okovana u lance ili vezivana za svoje krevete.

U januaru 2018. godine 17-godišnja ćerka Turpinovih je konačno uspela da spasi sebe i svoju braću i sestre. Ona je pobegla iskočivši kroz prozor, pozvala hitnu pomoć i policiju, zamolivši ih da spasu ostale. "Budili su se tokom noći, plakali su me i molili da pozovem nekoga. Ja sam pozvala vas da biste im pomogli", rekla je nadležnima i dodala:

"Moje dve male sestre su trenutno vezane lancima".

U specijalnom izveštaju ABC-a o porodici, prvi put su objavljeni snimci kamere u trenutku kada je policija prvi put stigla na lice mesta i pronašla uspaničenu Džordan kako stoji pored puta.

"Upravo sam pobegla iz kuće u kojoj živim u 15-članoj porodici. Moje dve male sestre trenutno su okovane", bilo je prvo što je tada 17-godišnjakinja rekla šerifu.

Kada je upitana gde su njena braća i sestre vezani lancima, ona je rekla policajcu da su na krevetu.

"Mama ih nije vezala samo da bi bila zla. Vezani su lancima jer su ukrali njenu hranu", dodala je tada.

Džordan se potom izvinjavala policajcu što je "previše pričala" i tvrdi da ona "nikada ni sa kim tamo nije razgovarala".

"Nikada nisam bila sama sa osobom, tako da mi je veoma teško da pričam o tome", dodaje devojka koja je proživela najveće traume u životu.

Tinejdžerka nastavlja razgovor govoreći policajcu da njeni roditelji ne znaju da je otišla od kuće, boreći se za dah i reči.

Primetivši da je uznemirena, policajac je pitao da li trenutno uzima neke lekove.

"Šta su lekovi?" odgovarila je začuđena Džordan.

Kada je policajac preformulisao rečenicu pitajući je da li uzima neke tablete, Džordan je odgovorila: "Ne. Mislim da nikada ranije nisam uzimala pilulu. Naši roditelji nas zlostavljaju. Zlostavljaju nas", pričala je prestravljena devojka.

Džordan je zatim pokazala policiji slike svoje okovane braće i sestara koje je krišom snimila pre nego što je pobegla kroz prozor.

"Nemam dokaze za sve, ali imam dokaz da su moje sestre vezane lancima", rekla je ona u tada.

"Ovde možete da ih pogledate. Vidite? To su mesta na kojima ih prave", dodaje Džordan, naizgled ne znajući reč modrica.

"I vidite kako je prljava? Tako smo prljavi. Ne kupamo se", dodala je jecajući.

"Bili su okovani zbog krađe hrane. Ali su je ukrali jer su gladni."

Ranije objavljeni snimci pokazuju trenutak kada je policija ušla u porodičnu kuću Turpin pre nego što je spasila još dvanaestoro Džordanovih braće i sestara, koji su u to vreme imali između dve i 29 godina.

Policajci su otkrili dvoje dece u lancima vezanih za krevet, kako je Džordan opisala, i pronašli su lanac koji visi sa nečega što izgleda kao krevet na sprat.

Međutim, okovi su bili samo vrh ledenog brega u decenijama zlostavljanja i mučenja u kući Turpina.

Istražitelji su kasnije otkrili da su decu često tukli njihovi zlokobni roditelji sve dok ne prokrvare, dozvoljavali im da jedu samo jednom dnevno i da se tuširaju samo jednom godišnje.

Ovaj monstruozni par, koji bi citirao Bibliju da bi opravdao česte batine, ostavljao je neku decu vezanu mesecima.

Deca su živela od sendviča sa salamom i puterom od kikirikija, dok su se njihovi roditelji pred njima hranili hranom "za poneti".

Deci nije bilo dozvoljeno da vežbaju, mogli su da govore samo u retkim situacijama kada se i roditeljima razgovara, a takođe im je bilo zabranjeno da se druže.

Kada je policija ušla u kuću, verovala je da su sva deca mlađa od 18 godina zbog toga što su izgledala neuhranjeno i glas im je bio veoma tanak i mladalački. Međutim, sedmoro od njih trinaestoro je tada bilo starije od 18 godina.

Dejvid, tada 57, i Luiz (50) uhapšeni su i kasnije osuđeni na doživotni zatvor zbog užasnog zlostavljanja i zatvaranja svoje dece.

Oni su se izjasnili krivim po 14 tačaka, uključujući okrutnost prema odrasloj osobi, okrutnost prema deci, mučenje i bespravno zatvaranje.

Sva braća i sestre Turpin proveli su nedelje u bolnici pre nego što su raspoređeni u dva različita hraniteljska doma.

Tako je ova strašna priča počela da dobije obrise kraja, a pažnja čitave Amerike najednom je bila usmerena na Turpinove i pakao koji su prošli.

Supružnici Turpin optuženi su po više tačaka optužnice - za mučenje, zatvaranje, zlostavljanje dece i okrutnost prema odraslima koji su zavisni od njih. Oboje su se izjasnili krivim, a očekuje se da će provesti ostatak svog života u zatvoru.

Kako je Luiz došla do tačke da je postala majka iz pakla? Njena sestra Tereza Robinet rekla je to proizvod nasilnog i toksičnog detinjstva koje su prošle. Naime, njihova majka Filis ih je podvodila bogatom pedofilu koji ih je redovno zlostavljao.

"Maltretirao me je, pritom trpajući novac u ruke. Molili smo je da nas ne vodi kod njega, ali ona je jednostavno dogovorila: "Moram da te obučem i nahranim". Luiz je prošla još gore od mene. Uništio nam je samopoštovanje", ispričala je Tereza.

Ipak, Luizina zlodela bila su šok i za nju samu; o svojoj sestri je oduvek razmišljala kao o dobroj, finoj osobi koja nikada nije pušila, pila ili se drogirala. Ipak, Tereza nije imala nikakav odnos sa nećacima - samo je jednom videla četvoro najstarije dece lično, a sa ostalima je razgovarala preko video poziva, ali je to vremenom postalo veoma retko.

"Nikada ni za milion godina ne bih pomislila da je zlostavljala decu, ona je stalno imala izgovore zašto ne možemo da ćaskamo ili da čujemo sa njima. Govorila je da su ona i Dejvid prezauzeti odgajanjem 13-oro dece", rekla je Tereza medijima.

Elizabet Flores, druga Luizina sestra, nije bila toliko iznenađena, a ona je javnosti dala bolji uvid u to ko je bila gospođa Turpin. Elizabet tvrdi da je njena sestra kao odrasla osoba počela da praktikuje veštičarenje, da je bila teški alkoholičar, ali i kockar, te da je čak jela zmije! Ona je napisala čak i knjigu "Sisters of Secrets" u kojoj je opisala njihovo užasno detinjstvo, ali i otkrila da je Luiz tokom školovanja bila žrtva vršnjačkog nasilja.

No, Luiz nije bila sama u svemu ovome, tu je i glava porodice - Dejvid Turpin. On je imao obećavajuće detinjstvo i finu karijeru. Studirao je računarsko inženjerstvo, a kasnije je dobio dve visoke pozicije u dve najveće odmbrambene kompanije na svetu. Dejvid i Luiz upoznali su se dok je ona još pohađala srednju školu, a zajedno su pobegli kada je on imao 24, a ona 16 godina.

Par je želeo da se venča, ali su ih Luizini roditelji uz pomoć policije pronašli i vratili nazad. Luiz je zapravo svojevoljno pristala da se vrati jer je želela da ima odgovarajuću ceremoniju. Po povratku u Prinston par se venčao na malom, crkvenom venčanju. Iako je Dejvid bio uspešan poslovni čovek, kada je postao suprug i otac stvari su počele da se pogoršavaju. On je 2011. podneo zahtev za bankrot, a na kreditnoj karici imao je dug od 240 hiljada dolara.

Tužioci su na suđenju istakli da su Turpinova deca trajno traumatizovana, a da će njihovo kognitivno oštećenje i oštećenja nerava verovatno uticati na njih do kraja života.

"Ovo je jedan od najgorih i najtežih slučajeva zlostavljanja dece koje sam ikada video ili u koje sam učestvovao u svojoj karijeri tužioca. Ipak, deca su me oduševila - njihovim optimizom, nadom u budućnost. Imaju životnu želju i ogromne osmehe", rekao je okružni tužilac okruga Riversajd Mark Hestrin.

Nažalost, deca Turpin nisu imali previše sreće ni u danima koji su došli - neka od mlađe dece završile su u hraniteljskoj porodici za koju se kasnije ispostavilo da su skloni zlostavljanju, a starija su se borila da obezbede sebi krov nad glavom i hranu.

Jedna od starijih sestara Džordan Turpin obraćala se javnosti na TikToku kako bi obezbedila donacije za sebe i svoju porodicu. Oni ne mogu da pristupe ogromnom iznosu od 600.000 dolara koji su dobili donacijama od strane javnosti odmah nakon što je čitava drama otkrivena zbog začkoljica u pravnom sistemu. "Oni su sada ponovo žrtve, ovog puta žrtve sistema", rekao je gore pomenuti Hestrin.

