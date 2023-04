KORISTILA VEŠTAČKU INTELIGENCIJU DA NAĐE DEČKA: AI joj promenio profil na aplikaciji za sastanke, a rezultati potpuno neočekivani!

Kao žena koja je sama i izlazi skoro četiri godine, Nadgeena Jerome iz Amerike često smatra da ulaže više truda od muškaraca, pa je odlučila da dozvoli AI softveru ChatGPT da preuzme vođstvo.

ChatGPT mnogi koriste za razne stvari - uključujući ulepšavanje njihovih profila za upoznavanje. Iako ima mnogo pojedinaca sa lažnim fotografijama u aplikacijama za sastanke, ona je zadržala svoje originalne slike, ali je dozvolila AI da govori umesto nje, na profilu. To je već bio aktivan profil, ispunjen gomilom razgovora sa potencijalnim udvaračima koji nisu vodili nikuda. Ali još uvek nije našla pravu ljubav, pa je 6. aprila odlučila da promeni stvari. Na vrhu njenog profila, prvi upit je bio „Zabavljanje sa mnom je kao...“, a ona je od reči do reči kopirala odgovor na ChatGPT-u. Nažalost, ona je definitivno zvučala kao robot.

foto: Profimedia

- Nisam sposobna da izlazim ili imam lična iskustva - napisao je za nju softver AI. Mislila je da će bar jedna osoba to prokomentarisati, ali nije dobila nijednu šalu ili komičnu reakciju. Njene kolege sumnjaju da je to zato što je tako jasno kompjuterski generisan, što znači da su muškarci mislili da je to još jedan 'lažni' profil. Čini se da bez dodatnog guranja i finog podešavanja, ChatGPT nije toliko dobar u oponašanju koketnog profila za sastanke.

Drugi upit koji je koristila odnosio se na to kako pohvaliti, odnosno opisati. U normalnim okolnostima, ona bi odgovorila nekakvim komentarom o plesu i čitanju, ali je pustila da veštačka inteligencija preuzme vođstvo u tome. ChatGPT joj je dao listu aktivnosti sa dugim opisima, kao što su vežbanje, druženje sa pozitivnim ljudima i još mnogo toga. Odlučila je da to suzi na pozitivan samogovor, vizualizaciju, afirmacije, muziku i postavljanje ciljeva.

U prva tri dana eksperimenta nije dobila nijedan meč, dok obično dobije najmanje pet dnevno. Nakon što je malo više podesila profil koristeći veštačku inteligenciju, četvrtog dana je bila šokirana kada je otvorila aplikaciju i videla da je imala 12 lajkova u rasponu od jednog dana. Većini korisnika su se jednostavno dopale njene fotografije. Tokom dve nedelje nije bilo mnogo napretka. A odgovori su se kretali od muškaraca u srednjim 20-im i ranim 30-im do onih u kasnim 30-im i ranim 40-im.

foto: Shutterstock

Zadržala je većinu svoje komunikacije sa jednim muškarcem i samo mu je odgovorila sa ChatGPT odgovorima. Desetog dana je promenila dva upita na svom profilu da budu konverzativnija, dok je i dalje koristila ChatGPT kao osnovu.

U stvari, nije bilo velike razlike u tome koliko je poklapanja dobila, zbog čega se zapitala da li je uopšte važno šta ste napisali na svom profilu. Da li je zaista vredno toga da robujete svojim profilima i razgovarate o njima sa svojim prijateljima radi provere, pitala se.

Rezultati dvonedeljnog društvenog eksperimenta bili su iznenađujući i ona misli da su je zaokruženi odgovori koje joj je dao ChatGPT učinili zrelijom, boljom osobom i prijatnijom. I dalje je dobila dobar broj lajkova na osnovu svojih fotografija, pa se pita da li su njene slike bile toliko dobre da muškarcima nije bilo svejedno šta je napisala. Ona veruje da je ovaj društveni eksperiment tek na početku, pa će nastaviti da koristi veštačku inteligenciju i videti šta će se desiti, prenosi The Sun.

