IMA 74 GODINE I TELO DEVOJKE OD 18: Ljudi TRLJAJU OČI kada je vide, a ona se striktno samo OVOGA pridržava! (FOTO)

Norma Vilijams (74) bavi se manekenstvom i veoma je ponosna na svoj izgled. Po njenim rečima ljudi je često zaustavljaju i ljubazno pitaju koliko ima godina. Ona izgleda kao devojka od 20 godina i to dokazuje svakodnevno na Instagramu i drugim društvenim mrežama. Međutim, ono šta je za Normu još važnije od izgleda je to što sada ima više energije nego što je to bio slučaj u njenim tinejdžerskim godinama.

Kako je to Normi pošlo za rukom?

Norma koja sada živi u Italiji kaže da se njeno zdravlje popravilo tokom decenija, a sve zbog toga što je shvatila jednu bitnu stvar:

"Kada sam bila u dvadesetim uvek sam pre spavanja jela čokoladice, skoro svaki dan sam jela keks i beli hleb. Osećala sam se veoma loše, nisam imala dovoljno energije....

Poslednjih 50 godine sve se promenilo i to samo zato što sam shvatila da moram da sebi zabranim čokoladu i belo brašno. Kada sam gladna uvek, ali uvek biram zdravo: ribu, meso, orahe, povrće, jogurt bez šećera, med i voće," kaže norma za Miror. Ipak, ovakav izgled ona ne duguje samo ishrani.

Norma je, naime postala svojevrsan fanatik kad je vežbanje u pitanju. Ona kaže da svaki dan prelazi i do 9 kilometara i da se svaki dan isteže:

"Dok kuvam čaj ja uradim 20 čučnjeva, još 10 kada serviram čaj na sto, a onda dok se oblačim uradim istezanje i tako dalje. Vežbe sa tegovima postale su moj svakodnevni izbor.

Ako ste početnik, potražite na internetu lake vežbe, a onda se držite tih vežbi svaki dan," savetuje Norma.

