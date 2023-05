SNAŽNA SIMBOLIKA PESME LUKA BLEKA O MRAČNIM VREMENIMA: Evo o čemu govore stihovi kojima će večeras predstaviti Srbiju na Eurosongu

Na prestižnom muzičkom takmičenju "Evrovizija 2023" će u prvoj polufinalnoj večeri nastupiti predstavnik Srbije Luk Blek (Luke Black) sa pesmom "Samo mi se spava".

Njegova numera nosi snažnu simboliku i poruku. Pesma "Samo mi se spava" je društveno-angažovanom elektro-pop pesma koja postoji u srpskoj i engleskoj verziji.

Numera je nastala za vreme karantina tokom pandemije koronavirusa. Luk je pesmu napisao iz pozicije lika iz video-igre Sims, a pesma govori o „kolektivnom buđenju i kako ne treba da žmurimo na zlo".

Ovo su reči pesme Luka Bleka:

Baby, watch the world on fire

It is all a game to me

I don't wanna choose my fighter

Who's taking control of me?

Halo?

Samo mi se spava

(Spavaj)

(Ooh)

I just wanna sleep forever (S-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (S-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

A noć je, beskonačni sati

Na ramenu đavoli

Želim samo večno spati

Tako da ih pobedim

Halo?

Game over

(Spavaj)

(Samo mi se spava, uh)

I just wanna sleep forever (S-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (S-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori (This ends now)

War, glad je, bez nade

Savest spava (S-spava) dok svet gori

Gori, kraj je, mrak traje

Razum spava (S-spava) dok svet gori

(S-spavaj)

(Samo mi se spava)

Samo mi se spava

Luka Ivanović, koji nastupa pod pseudonimom Luke Black rođen je u Čačku, ali živi i radi u Londonu.

Do sada je objavio nekoliko EP izdanja za Universal Music, i postao jedan od prvih izvođače sa ovih prostora koji je potpisao ugovor za američku muzičku korporaciju.

