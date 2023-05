LUK BLEK PRED VEČERAŠNJI NASTUP NA EVROVIZIJI: Ima da poruči samo jedno, a evo ko je zbog njega došao u LIVERPUL kao PODRŠKA

U Liverpulu večeras počinje Pesma Evrovizije. U prvom polufinalu gledaocima će se predstaviti 15 takmičara, među kojima i predstavnik Srbije Luk Blek. On nastupa kao treći izvođač, a najboljih 10 obezbediće učešće u velikom finalu. Luka Ivanović, kako je pravo ime našeg predstavnika, ekskluzivno za Kurir govori pred najveći nastup u svojoj karijeri, ali se osvrće i na tragedije koje su pogodile našu zemlju, zbog kojih nije imao snage da održi probu tog dana.

Kako se osećaš pred večerašnji izlazak na scenu?

- Jedva čekam da stanem na scenu. Nadam se da će sve ispasti kako smo planirali. Malo sam nervozan, ali ima i neke pozitivne treme.

Kakve su reakcije drugih predstavnika, medija i fanova Evrovizije na tvoju pesmu?

- Svi su odlično reagovali na našu pesmu. Hvale je i oduševljeni su mojim nastupom i scenografijom. Dosta njih mi je prilazilo da me pohvali. Lepo je kad imaš podršku od kolega s kojima se boriš za pobedu.

Da li si nešto menjao u odnosu na ono što smo mogli da vidimo u Beogradu na nacionalnom izboru Pesma za Evroviziju?

- Napravili smo male promene. Biće sve bolje. Neke stvari smo povećali i obojili drugim bojama. Koncept je ostao isti. Nisam želeo da ga menjam.

Koliko su tragedije u Srbiji, koje su se dogodile u sredu i četvrtak, uticale na raspoloženje tima i sve aktivnosti koje su bile predviđene?

- Nije više ista atmosfera. Naravno da su tragedije u Srbiji uticale na ceo tim, kao i na mene. Mnogo je bitnije da se sada bude uz sve te ljude koji su pretrpeli gubitak i traumu, nego da tema bude Evrovizija. Na festivalu radimo samo one stvari koje nismo mogli da otkažemo. Potrudiću se da kroz pesmu pošaljem celom svetu važnu poruku.

Tih dana nisi imao snage da održiš probu?

- Dogodila se strašna, užasna tragedija. Duboko me potreslo kad sam čuo takve grozne vesti. Toliko me zgrozilo to što sam čuo da sam zbog šoka otkazao svoju evrovizijsku probu. Bilo mi je nezamislivio da pevam u trenutku dok se lekari bore za dečje živote, dok roditelji oplakuju svoju decu.

Živiš u Engleskoj, da li će možda doći tvoji prijatelji i kolege s posla i faksa da te podrže?

- Nadam se da će me podržati. Siguran sam da će dosta ljudi u dvorani navijati za mene.

Jesu li ti roditelji došli u Liverpul?

- Roditelji će pratiti nastup iz publike u hali u Liverpulu. Bićemo zajedno. Došli su i neki prijatelji. Mama i tata su puni podrške, a tokom priprema smo bili udaljeni.

Jesi li u kontaktu s nekim kolegama iz Srbije, da li ti je možda neko od ranijih predstavnika dao neki savet?

- Imao sam podršku od Marije Šerifović i Sanje Vučić, ali i cele prve postave grupe Hurricane. Podržali su me i takmičari sa Pesme za Evroviziju. Ipak, s Konstaktom sam najviše pričao o Evroviziji. Potrudiću se da uživam, ali da to uživanje učinim korisnim zbog same poruke pesme.

Šta bi poručio građanima Srbije i našoj dijaspori?

- Hvala svima na podršci i na svakom glasu. Nadam se da ste na sigurnom i da je sve dobro. Ne znam šta da poručim našoj dijaspori. Volim vas i hvala što ćete glasati za Srbiju i našu pesmu.

