ŠEST ZEMALJA VEĆ DIREKTNO PROŠLO U FINALE EVROVIZIJE: Ove države imaju SPECIJALNI TRETMAN, a za to postoji DOBAR RAZLOG

BIG FIVE

Pred obožavateljima Eurosonga je najuzbudljivija nedelja u godini.

Kao i svake godine do sada, pet zemalja Big 5 već je osiguralo završnicu Evrovizije. Ako ste primetili da su Španija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija uvek u finalu - to nije zbog publike ili kvaliteta pesama, nego zbog pravila takmičenja.

Do 2000. godine u ovoj grupi su bile četiri zemlje, a nakon što se Italija vratila na Eurosong posle 14-godišnje pauze, nazivaju se Big Five i one su najveći finansijski saradnici EBU-a, Evropske radiodifuzne unije, koji organizuje takmičenje.

U finalu direktno i Ukrajina. Treća je na kladionicama

U finalu je svake godine i pobednik prethodne, a to je ove godine Ukrajina, koja ipak nije domaćin. Zauzela je i visoku poziciju na kladionicama Eurosonga, te je na trećem mestu, odmah ispod Švedske i Finske.

Od ostalih zemalja koje idu direktno u finale, Francuska je zauzela četvrto mesto na kladionicama, Španija peto, Italija osmo, a Velika Britanija deveto. Srbija je trenutno na 17. mestu na kladionicama.

foto: Printscreen

Od svih pesama koje direktno idu u finale, fanovima je omiljena francuska

Na stranici Wiwibloggs.com, koja je specijalizovana za Eurosong i evrovizijske događaje, osvanula je anketa u kojoj fanovi izjašnjavaju ko od Big 5 zemalja ima najbolju pesmu, sudeći po generalnim probama. U anketi nije izdvojena Velika Britanija jer zbog tehničkih problema nisu mogli da objave snimak generalne probe svoje predstavnice Mae Maler.

Fanovi Eurosonga najviše su glasova (35.59%) dali Francuskoj. Na drugom mestu našla se Nemačka (23.95% glasova), a na trećem Španija (19.85% glasova). Četvrto mesto je zauzela Italija (12.27% glasova), a peto Ukrajina (8.34% glasova).

(Kurir.rs)

