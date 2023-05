TAJNA PRIVLAČNOSTI ŽENA SA OBLINAMA: Naučnici odgonetnuli zašto muškarci luduju za ženama sa VELIKIM GRUDIMA i oblom zadnjicom

Svima je poznato da muškarci vole žene koje imaju veće grudi i zadnjicu, ali zašto? Da li postoji odgovor na to pitanje osim onog najpopularnijeg – pa to je privlačno?

Zapravo da, postoji naučno objašnjenje zbog kojeg ogroman broj muškaraca žudi za ženskim oblinama i zbog čega su žene poput Kim Kardašijan toliko popularne među muškarcima.

Velike grudi, širi kukovi i obla zadnjica muškarcima šalju instinktivnu poruku, a to je da su ove žene spremne da rađaju decu i da to one mogu sa lakoćom da urade. Iako verovatno ni u ludilu ne pomišljate na dete kada vidite lepo građenu devojku, vaš instinktivni deo mozga o tome razmišlja i šalje vam signale da je devojka ispred vas privlačna i zgodna.

Naše telo je programirano da nam poveća šanse za reprodukcijom i proišrenjem vaše loze. Zbog toga naš mozak šalje signale da su najzgodnije žene one koje imaju najveće šanse da rode zdravo dete bez mnogo problema.

Ovo dokazuje još jednu stvar, a to je da smo još uvek delom instinktivna bića koja su evolucijom isprogramirana da deluju i da rade određene stvari bez razmišljanja. Naravno, naš svesni deo mozga može da isključi ove instinkte, pa tako imate primere gde su ljudi oženjeni sa ženama koje nisu oble i koje su prosto rečeno „ravne kao daska“, ali ih oni neizmerno vole i nikada ne pomišljaju da ih ostave. Ipak, činjenica je da takve žene nikada neće biti privlačne kao žene sa oblinama na prvi pogled.

