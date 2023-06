ISPOVEST OD KOJE KRV KLJUČA! Toma je toliki sebičnjak da je hteo rođenom brat da napakosti i pokvari venčanje, ali je popio OSVETU

Redit (Reddit) je sjajna platforma jer na njoj potpuno anonimno ljudi mogu da dele svoje priče i ispovesti, traže savete, preporuke za knjige i filmove, daju recepte, ruše stereotipe i tako dalje.

Najviše pažnje privlače istinite ispovesti ljudi koji su na kraju uspeli da dostignu "poetsku" pravdu i revanširaju se nekom ko im je učinio veliku nepravdu, a ovo je jedna od takvih priča.

- Imam 35 godina i imam mlađeg brata "Tomu" (29) koji je imao komplikacije na rođenju i morao da je bude na intenzivnoj nezi ceo mesec, a zbog toga ga naši roditelji obožavaju i skoro da mu nikad ništa nisu odbili iako je to išlo na moju i štetu naše sestre Ane (32). Moj brat obožava da bude u centru pažnje i stalno se trudi da svi gledaju u njega, a to je uradio mnogo puta ne birajući priliku ili neki poseban događaj - nebitno da li je u pitanju moj, moje sestre ili nekog rođaka, najvažnije je da on ukrade trenutak i bude glavni, po svaku cenu.

Upravo zbog toga, Ana i ja imamo zategnut odnos sa Tomom i našim roditeljima. Nažalost, Toma je sreo i zaljubio se u "Lidiju" (24) koja je objavila svoju trudnoću na žurci za bebu koju je moja majka organizovala za našu sestru Anu.

Kada sam zaprosio svoju buduću ženu, "Mišel" smo sam želeo da pobegnem i venčam se, ali je ona želela da na venčanju bude njena porodica, pa sam ja moju pozvao iz čiste obaveze.

Dok su bili u provodu, moj kum "Džoni" (35) video je račun iz zlatare koji je ispao Tomi iz džepa. Džoni se suočio sa Tomom, što je dovelo do svađe. Džoni mi je rekao šta se sve desilo, a ja sam kazao Tomi da neće više da bude dever na svečanosti jer znam da će zaprositi devojku na mom venčanju. Toma se tužakao i kukao kod naših roditelja i sve je vodilo zaoštravanju situacije.

Što se naših roditelja tiče, kako Toma nikad nije priznao da će zaprositi devojku na mom venčanju, ja sam bio nepravedan prema njemu, na šta sam oštro odreagovao, odbio tu pomisao i pomenuo sva njegova prošla ponašanja. To već nisu mogli da opovrgnu, pa je Toma morao da obeća da neće pokušavati ništa na mom venčanju.

Međutim, to nije bilo dovoljno da me ubedi da ga pustim da bude dever, ali sam ga opomenuo da ako pokuša nešto da uradi kao gost, da će zažaliti.

Elem, došlo je i venčanje i kakvog li iznenađenja - Toma je krenuo ka Lidiji da je zaprosi i to u trenutku kada je Mišel plesala sa svojim ocem, a to je uradio tako pompezno da nije bilo nikakve šanse da ga niko sa svadbe ne primeti.

Na moj znak, osveta je počela. Naime, Džoni i ja smo unajmili ženu koja se pretvarala da je Tomina devojka sa strane. Ona je satrela Tomu i Lidiju u čošak rekavši im da je trudna, a da je Toma otac. On je to demantovao, ali kada ga je ona nazvala telefonom, nije izgledalo dobro jer sam joj ja dao broj i uspeo da petljam sa njegovim mobilnim da bih ga okrivio... Lidija je bacila prsten Tomi u lice i otišla uplakana.

Kada je Toma video osmeh na mom licu, znao je da sam ja. Nisam odgovarao ni na jedan poziv i poruku od njega i roditelja. Javio sam im se tek posle medenog meseca. Lidija je izbacila Tomine stvari napolje i ne da mu da vidi dete. Toma je besan i tražio od mene da sprem ljagu sa njegovog imena. Poslao sam mu poruku da pojmam nemam o čemu priča, kao i kopiju računa za venčanje, pa sam mu izokola tražio naknadu odnosno pola para za troškove venčanja.

Mišel je sve vreme znala šta se sprema i šta sam planirao, a dala mi je zeleno svetlo pogotovo kad joj je Toma uništio trenutak sa ocem, tako da se osećam veoma dobro. Doduše, Ana misli da sam preterao. - završio je priču muškaraca, a kaomentari su bili razni, mada većina se složila da je Toma preterao sa svojim bezobzirnim i sebičnim ponašanjem.

(Kurir.rs/A.M.)

