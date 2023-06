RODILA OSMORKE I NIJE MOGLA DA IH IZDRŽAVA PA RADILA STVARI KOJIH SE STIDI: Evo kako Nađa danas izgleda i živi sa decom (FOTO)

Ceo svet je pričao o njoj, Nađi Sulejman, ženi koja je vantelesnom oplodnjom dobila osmorke. U medijima je bila poznata kao oktomama, a kada je postala popularna u celom svetu, suočavala se sa raznim kritikama.

Govorila je da je, kako bi prehranila brojnu porodicu, bila primorana da radi stvari kojih se kasnije stidela, kao što su snimanje porno filma i plesanje u striptiz baru. Otkrila je i da joj je jedan susret sa nepoznatim muškarcem koji se dogodio dok se bavila striptizom, promenio život.

- Uzeo me je za ruku i nežno ali odlučno rekao: "Ne moraš ovo da radiš." Ponovio je to pet puta. Nisam mogla da zaustavim suze. Osetila sam mučninu. Pogledala sam dole, a kada sam podigla pogled, on je otišao - ispričala je.

- Svakog dana bih se budila sa najužasnijim osećanjem. Nisam želela da živim. Osećala sam se kao da nisam ljudsko biće, dok sam se pretvarala da sam taj lik, a sve kako bih preživela i izdržavala svoju porodicu. Nisam želela da me deca zapamte takvu. Bila sam primorana da radim stvari koje nisam želela, jer sam bila toliko uplašena da neću moći da im pružim život koji zaslužuju. Kada sam Oktomamu ostavila iza sebe i vratila se onome što zaista jesam, osetila sam mir i unutrašnju radost - ispričala je Nađa koja je kasnije sebi dodelila i ime Natali.

Među poslednjim informacijama o ovoj mami bile su one da se preselila u Lagunu u okrugu Orandž gde je odrasla i da je pronašla posao sa pola radnog vremena u savetovalištu za odvikavanje od zavisnosti. Posvetila se porodici maksimalno i ulozi majke. Mnogi su se pitali kako se bori sa stresom u tako velikoj porodici, kako sve postiže, a da ostane mentalno jaka i zdrava nakon trudnoće sa osmorkama.

- Godinama su me pitali kako da ostajem fizički jaka i zdrava (i mentalno zdrava), usprkos svom stresnom, užurbanom načinu životasa tako velikom porodicom. Dizanje tegova je moja metoda konstruktivnog usmeravanja stresa, bukvalno, duže od 30 godina. Trening sa tegovima postao je još veći prioritet nakon rođenja osmorki kako bih održala svoju snagu i mobilnost. Kao posledice trudnoće, pretrpela sam još tri diskus hernije (imala sam diskus herniju zbog povrede povezane sa poslom, pre nekoliko decenij), bilateralni išijas, oštećenje sakruma i perifernu neuropatiju. Uz takve probleme bila bih u veoma lošem stanju kada bih non stop sedela - napislala je majka osmorki na Instagramu i dodala da vežba tri do četiri puta nedeljno trening snage i četiri do pet puta nedeljno kardio vežbe.

U aktivan stil života uključila je i decu i prenela sportski duh na njih:

- Srećom, moja deca su prihvatila isti aktivan način života. Moj najstariji sin trenira sa tri tega, daleko teže od tegova koje ja koristim i češće. Ironično, moj najstariji sin Eli, koji kontinuirano trenira tri godine, nadmašio je ono što sam postigla u 30. godini. I voli da me "ismeva" u teretani. Međutim, ohrabrio me je da dižem teže tegove, koristeći pravilnu tehniku, što je poboljšalo moju snagu i performanse.

Mnogi su se pitali i kako je nakon rođenaj osmorki i svih obaveza uspela da sačuva savršenu figuru, a li vežbanje je njena strast i tajna. Kada su je pitali da li ima partnera ili planira da se neko pojavi u njenom životu, istakla je:

- To nije za mene, moj poziv je bio da budem mama. Najsrećnija sam kod kuće sa decom. Znala sam da ću time žrtvovati društveni život, ali to je u redu jer ja nisam društvena.

