MAJČINSTVO JE ROBIJA! Ispovest žene potresla Balkan: Muževi su nesposobni ili ne žele da pomognu, s bebom ne mogu da se povežem!

Biti mlada majka nije lak zadatak. Žene se u trudnoći, pa i nakon porođaja i u prvim mesecima majčinstva, suočavaju se sa velikim fizičkim i mentalnim promenama, a zatim sledi i niz promena u načinu života.

Jedna majka suočila se sa tim, a onda je o svom iskustvu pisala na društvenim mrežama progovorila o tome koliko joj je teško da se navikne na promene, ali i da je iziritirane činjenicom da muškarci mnogo bolje prolaze kroz ovaj period.

- Drage moje, majčinstvo je robija. Od trena kad sam rodila nisam imala ni mira ni odmora. Sa bebom ne mogu zbog toga da se povežem. Da mi je neko zaista iskreno rekao kako će biti, ne bih nikako pristala na ovo. Ja lično nisam imala nikakvu pomoć nakon porođaja ali ni žene s kojima sam o ovome pričala nemaju mnogo drugačije iskustvo od mene. Puno muke - nagrada nikakva. To je istina. Muževi su nesposobni ili nezainteresovani da pomognu. Njegov život ostaje isti i to je svima OK, a ti si majka i ti si nebitna. Nekada maštam o svom životu pre bebe i kako su mi najobičniji dani bili prelepi. Čak i kada sam imala neki problem na poslu ili na faksu - bilo je mnogo bolje jer sam mogao makar malo da odahnem kad dođem kući, naspavam se i krenem napred. Ovo sada je noćna mora. Ne radite ako volite svoj život kakav je sad. Nije vredno, šta god da vam govorite. Kud se za*e*ah ovako - napisala je ona.

Važno je razumeti da majčinstvo donosi velike promene u životu žene, a period postporođajne depresije i anksioznosti može biti izuzetno izazovan. Mnoge majke se suočavaju sa različitim emocijama, uključujući sumnje, umor, nesigurnost i osećaj preplavljenosti. Ovi trenuci nisu retki i ne treba ih zanemarivati. Mlade majke trebalo bi da pokušaju da nađu nešto što ih ispunjava i čini ih srećnim, ali i da se potrude da odvoje malo vremena za sebe. Svakako da je bitno da se posvetite detetu, posebno u prvih nekoliko meseci, ali to ne znači da ne treba da imate malo vremena za sebe. Da odvojite sat vremena dnevno da sredite nokte, kosu ili uradite trening i čitate knjigu, radite bilo šta što vam prija.

Zamolite muža, mamu, sestru, tetku ili prijateljicu da vam izađu u susret i da vam pripomognu sat vremena da se posvetite sebi. Oni koji vas vole svakako će imati razumevanja za vaše potrebe.

