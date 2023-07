SRPKINJE BRUTALNO ISKRENE O INTIMNIM ODNOSIMA I NAŠIM MUŠKARCIMA: "U krevetu baja, a u svemu drugom manji od makovog zrna"

Često čujemo da što duže brak traje, supružnici sve više postaju kao cimeri.

Naviknu se jedno na drugo, možda strasti i popuste, a svedoci smo i onoj večitoj "nju boli glava" teoriji. Srpkinje su odgovorile kakav im je intiman život u braku i da li je istina da u braku nema strasti. Odgovori su mnoge oduševili.

Jovana je trideset godina u skladnom braku

- Trideset godina sam u skladnom braku. Skladan je već toliko da znam svaki naredni korak kako u komunikaciji tako i kada su u pitanju intimni odnosi - pa vi procenite da li je to uvek dobro ili nije, rekla nam je Jovana (55).

Marijani je intimni život u braku malo monoton, ali okej

- I nakon 12 godina braka sa divnim čovekom, koji obožava i mene i decu, ipak da bi bilo kako želim - moram da manipulišem. Uvek moram da biram kada je pravo vreme za ozbiljnije razgovore. Po mom mužu ja sve dramim, a kad dođe do problema onda je prava drama (samo njegova). Intiman život nam je, s druge strane, malo monoton ali okej, ispričala je Marijana (52).

Nema razlike između braka i veze

- Intimni odnosi u braku su baš kao i intimni odnosi u dobroj vezi, nema tu nikakve razlike, bilo da imate decu ili ne. Deca vam, doduše, samo malo još otežaju svojom stalnom prisutnošću, da ga bude više, pogotovo dok su mala. E sad, učestalost zaista zavisi od brojnih faktora. Naravno, od strasti na prvom mestu, a kad nje ima, sve je i dalje isto, tako da i kad ga je manje zbog milion razloga, lepo vam je jer je i dalje dobar.

Mislim da to ima veze s tim koliko ste se poklopili kao partneri od početka i koliko ste bliski, koliko se volite i posvećeni ste jedno drugom, jer što se bolje poznajete, volite i što ste bliži, intimni odnosi dobijaju mnogo intenzivniju dimenziju. I opušteniji ste, ne brojite koliko ste puta ove nedelje ili meseca, ne opterećujete se statistikama i uživate u svakom zajedničkom trenutku i bliskosti, otkrila je Višnja (47).

Muž, deca, muž, deca

- Već 23 godine sam u braku. Shvatila sam da te moje 23 godine nisu bile moje. Muž, deca, muž, pa opet muž. Mene nigde nije bilo iako sam srećno udata. Tek sad znam da su intimni odnosi čin dvoje ljudi, cilj je obostrani užitakm a zajednički život večita borba žene i muškaraca, otkrila je Anita (56), a jedno istraživanje tvrdi: evo kada intimni odnosi u braku dosade muškarcima, a kada ženama.

"U krevetu baja, a u svemu drugom manji od makovog zrna"

- U krevetu baja, a u svemu drugom manji od makovog zrna. Mladi smo se uzeli i očekivala sam da će vremenom sazreti u muškarca, ali nekako nije došlo do toga. Ipak, intimni odnosi su nam uvek bili vrhunski i česti, i "na brzaka" je uvek bilo odlično. Bio je pravi džentlmen u spavaćoj sobi, mislim, bar negde. Čak smo se neko vreme i posle razvoda viđali i spavali zajedno, ispričala je Ana (29).

Nedostajalo mi je nešto drugo

- Nije mi nikad nedostajalo intimnih odnosa, ali mi je nedostajalo svega drugog, podrške, razumevanja, višak nepotrebne ljubomore... Ali nas je to i spojilo, ta ludačka hemija koja nije prestala nikad. A, što se tiče broja, bilo je kao kod Džej Lo, tri, četiri puta nedeljno i posle sedam godina braka i 17 godina veze, otkrila je Ksenija (52).

Ljubav će promeniti svet

- Intimni odnosi u braku su još uvek tabu tema u Srbiji iako ne znam zašto?! Pa kad vide trudnicu pomisle – znamo šta je radila... podrugljivo... Za neupućene i žene koje nisu trudne to rade, možda i češće. Intimni odnosi su prirodna potreba svakog zdravog pojedinca pa tako i gledam na to. Pošto sam u braku tu aktivnost upražnjavam sa svojim suprugom i moram da kažem da uživamo ne kao prvog dana jer je to sada još jači doživljaj i kvalitetniji... Ako vas zanima koliko često?

Nema pravila, nekada je to svakodnevno, a nekada jednom nedeljno... svakako mislim da smo aktivni na tom polju u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima. Ha-ha-ha... Dešava se da neko otputuje pa se razdvojimo, ali kada se poželimo to bude još bolje. Mnogo je faktora, ali suština je da u tom trenutku oboje želimo da nam bude lepo i ono što je važno za ostvarenje fantazija nema potrebe da tragamo za drugim partnerima. Bar ja nemam te potrebe i ambicije. Intimni odnosi u kombinaciji sa čistim i dubokim emocijama je nekako zreliji dok intimni odnosi u vezi mogu biti strastveniji ali nema tu snagu da pomera planine... ako me razumete. Ljubav će promeniti svet, a intimni odnosi su samo stvar afiniteta. Mada veoma bitna stvar za zdrav i potpun partnerski odnos iako nije jedina, naglasila je Marina (40).

