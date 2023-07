DA LI JE ŠTETNO IMATI INTIMNE ODNOSE SVAKI DAN? Evo koliko je dovoljno i zdravo: Postoje slučajevi kada je bolje da prestanete!

Više puta su stručnjaci i doktori isticali koliko je zdravo voditi ljubav, ali da li je i koliko zapravo raditi to svaki dan? To svakako zavisi od partnera do partnera, njegovog libida i se*sualne želje, ali treba znati da nema apsolutno nikakvog rizika da imate intimne odnose svakodnevno, piše "Enterteinment Times".

Ipak, odgovor na to pitanje prvenstveno je povezan s tim u kakvom ste odnosu, odnosno koliko je partnera uključeno u te odnose, kao i da li poštuju pravila vezana uz smanjenje rizika od prenošenja polnih infekcija. Naime, ako ste u slobodnoj vezi u kojoj oba partnera imaju odnose i s drugim ljudima, možda i s više njih, tada postoji veći rizik od poprenosivih bolesti ili neželjene trudnoće, što može biti prepreka da se osećate sigurno u seksualnom odnosu.

Postoji više razloga zašto bi intimne odnose trebalo da imamo svaki dan. Redovani odnosi podižu nivo hormona povezanih s dobrim raspoloženjem i smanjuje nivo hormona povezanih sa stresom i anksioznošću. Redovni intimni odnosi pomažu i u tome da bolje spavamo, ali i poboljšava cirkulaciju. Osim toga, tokom njih otpuštaju se i hormoni koji jačaju imunitet.

Postoje studije koje su dokazale da ljudi koji imaju intimne odnose više od dva puta nedeljno imaju manji rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

"Umesto štete, intimni odnosi ima pozitivan učinak na vaše srce. Studije ukazuju da muškarci koji vode ljubav bar dva puta nedeljno i žene koje iskazuju zadovoljstvo svojim se*sualnim životom imaju manji rizik od srčanog udara", ističu stručnjaci s Univerziteta Džon Hopkins.

Ipal postoje neke indikacije kad bi trebalo da razmislite o tome da li preterujete. Naime, ako se pojavi bol u prsima, ili teško dišete, odnosno imate problema s nepravilnim kucanjem srca i simptome problema s probavom, treba da stanete s odnosima. Takođe, vođenje ljubavi pri visokim temperaturama može da doved do određenih posledica.

