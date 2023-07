OVA TRI HOROSKOPSKA ZNAKA SU NAJVEĆI EGOISTI: Misle da se svet vrti oko njih, a posebno jednog od njih okolina teško podnosi

Astrolozi tvrde da su neki horoskopski znaci toliko egocentrični da misle da bi ceo svet trebalo da se vrti oko njih i njihovih potreba. Svakome je ponekad potrebna pažnja, ali rođeni u sazvežđu tri horoskopska znaka očekuju da će im sve što im je važno uvek biti na prvom mestu.

1. Ovan

Na ovoj top listi prvo mesto zauzima Ovan. Astrolozi imaju tendenciju da tvrde da su majstori egoističkog ponašanja. Sklone su da ne biraju sredstva da dođu do zacrtanog cilja, i na tom putu sve mora da se vrti oko njih i njihovih potreba. Sve mora da bude onako kako oni žele. Ovnovi će uvek tvrditi i imati stav da su samo oni u pravu i da su oni ti koji znaju jedno, a to je pravi put. Nikoga ne slušaju, ne mogu da podnesu da im bilo ko protivreči, a pošto su po prirodi nezavisni, uvek rade samo ono što im se sviđa. Čak i kada urade nešto za nekog drugog, oni to rade samo da bi se time mogli pohvaliti i vratiti sebe u centar stvari. Kada ljudi rođeni pod ovim horoskopskim znakom žele nešto, čine sve da to postignu, bez obzira na sve. Ovnovi su rođeni lideri, zbog čega veruju da je svet njihov i da sve treba da se desi onako kako oni zamišljaju. Empatija je za njih potpuna nepoznanica i nikada se neće zapitati kako to što rade utiče na druge.

2. Lav

Mnogi će reći da je neverovatno da ispred Ovna nema Lava jer ga stručnjaci za zvezde smatraju jednim od najvećih egocentrika. Lavovi su po prirodi pošteni i verni, ali su skloni da misle da se svet vrti oko njih. Vole da budu u centru pažnje u svakom društvu i druže se samo sa onima koji znaju da im se dive i priznaju da su bolji od njih. Ovaj horoskopski znak ima najveći ego od svih i zahteva stalnu pažnju, pa ih je ponekad teško 'strpiti'.

3. Škorpija

Njihova sebičnost ne poznaje granice. Toliko su egocentrični da ako počnete da razgovarate sa njima o nekoj temi i shvatite da znate više od njih, iskoristiće sve svoje majstorske manipulativne veštine da promene temu i pričaju samo o onome u čemu su bolji i pametniji. Ovaj znak je toliko sebičan da uvek sve mora biti kako su zamislili. Za razliku od Ovna koji je iskren i to otvoreno pokazuje, Škorpije to rade vrlo podmuklo i prikriveno. U svom egocentrizmu mogu biti krajnje nepromišljeni, toliko da su u stanju da potpuno ignorišu tuđa osećanja i potrebe. Škorpije umeju da sve preokrenu u svoju korist, i tako „pokupe” svu pažnju kada se nađu u određenom okruženju.

