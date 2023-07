ŠTA NOVAK ZAMERA JELENI KADA SU U PITANJU DECA Kritikovao je zbog jedne stvari, a priznala i ovo: Mi kao roditelji smo izgubljeni

Jedan od najpopularnijih parova današnjice, Jelena Đoković i Novak Đoković upoznali su se 2005. godine putem zajedničkih prijatelja, dok Nole još nije bio planetarno popularan.

foto: Printscreen/Instagram

Njih dvoje su ponosni su roditelji sina Stefana i ćerke Tare, a Jelena je u više navrata progovorila o roditeljstvu.

Jelena Đoković, naime, smatra da i roditelji i deca svakodnevno uče jedni od drugih i da u tom odnosu niko nije savršen.

foto: Printscreen/Instagram

- Deca nisu razmažena ukoliko imaju jasne granice. Mi kao roditelji smo toliko izgubljeni i nismo dobro snađeni u ovom društvu. Ne umemo da uspostavimo granice. Ne znamo ko smo mi, da bismo pomogli deci. Ne postoji savršen roditelj, niti savršeno dete. Postoji veliki prostor za učenje. Treba iskreno da govorimo o svemu ovome - rekla je Jelena svojevremeno u jutarnjem programu "Nove S".

Ona je zatim dodala da materijalni status ne utiče na emocionalno stanje, te istakla da smatra da se svaki roditelj u određenim situacijama suočava sa oprečnim emocijama.

foto: Printscreen/Instagram

- Nije greh ne znati i pitati i biti zbunjen. To su svakodnevna stanja svih roditelja, bez obzira da li on bio bogat ili siromašan. Novac nije to što diktira ko bolje živi, u smislu toga da smo mi svi ljudi koji emotivno proživljavamo sve situacije. Mi sada znamo da dete mora emocionalno da se razvije da bi moglo da odgovori na sve društvene izazove pametno. Mi kao roditelji smo prepuni sukobljavajućih emocija. Kao roditelji volimo našu decu, a istovremeno nas izluđuju - rekla je Jelena Đoković u pomenutoj emisiji.

Jelena je, inače, nedavno govorila i o tome šta joj Novak zamera kada je u pitanju vaspitanje dece.

foto: Grgo Jelavic / - / Profimedia

- Moj sin najviše voli da slaže Lego kockice i sluša muziku, dok sa ocem voli da igra tenis i gleda mečeve, što mami možda nije najomiljenije. S ćerkom volim da plešem, ona voli da se šminka, dok ja to ne volim. Ali, moram da poštujem njenu slobodu izražavanja kroz takvu vrstu umetnosti. Imala sam baš situaciju sa suprugom gde je on krititikovao zašto joj ne zabranim šminkanje, pod argumentom da je ona još mala i da je učimo pogrešnim stvarima. Na to sam mu odgovorila da ona to želi i da ne mogu ništa da joj zabranim, već da joj samo pomognem da to radi bolje - ispričala je Novakova supruga pre nekoliko dana za hrvatske medije.

