BILA SAM NA 7 SASTANAKA S MUŠKARCIMA S TINDERA ZA NEDELJU DANA: Konačno sam shvatila u čemu svi GREŠIMO, a ovo me NAJVIŠE ŠOKIRALO

Nema svako priliku da svoje greške pretvori u korisno iskustvo, kojim će se voditi kada se sledeći put nađe u takvoj situaciji. Ukoliko ste uspeli da naučite iz grešaka onda je imalo smisla pogrešiti.

Najčešće grešimo prilikom upoznavanja potencijalnog partnera i ljubavnih sastanaka. Oni su prava prilika da se te greške eventualno pretoče u nešto dobro u budućnosti.

Svoje iskustvo o dejtovima sa Tindera podelila je za Pop Sugar Ališa Lu. Ona je izašla iz ozbiljne duge veze početkom godine, a onda je za mesec dana, kako kaže nepromišljeno, ušla u novu vezu. Nije bila spremna za sve to, raskinula je, a posle nekog vremena neobaveznih dejtova rešila da vidi šta će se desiti ako se preko popularne aplikacije upusti u potragu za nekim ko je za ozbiljnu vezu, prenosi Zadovoljna.rs.

Ona je za sedam dana zakazala sedam sastanaka i evo šta je naučila iz svega.

Prvi sastanak je kao intervju za posao

Verovatno ste već čuli za ovu analogiju, ali možda ne znate šta tačno znači. Ključni deo tog poređenja je da, ako je prvi sastanak kao intervju za posao, onda se morate postaviti kao poslodavac. Ranije, u svojim dvadesetima, svakog momka na dejtu sam gledala kao svog potencijalnog poslodavca – puštala sam ga da sam sve bira, a zapravo sam bila očajna. Sada, sa 31 godinom sve posmatram iz pozicije poslodavca. Vodim se onim da ja kontrolišem sa kim izlazim.

To se čini zdravorazumski, ali mnoge devojke budu srećne ako neko uopšte hoće da izađe sa njima. Ne. On treba da bude srećan ako ima priliku da popriča s tobom. Sledeći put kada odete na prvi sastanak, imajte na umu to. Postavljajte pitanja, vodite razgovor tako da se vidi da znate tačno šta tražite i da ga proveravate, baš kao što bi poslodavac sa kandidatima za posao.

Mogućnosti su beskrajne i zato ne žurite

Da biste ojačali svoje samopouzdanje kao ‚poslodavca‘, korisno je zapamtiti da u moru zaista ima dosta ribe. Žene imaju sklonost da se prema svakom momku iz nekog razloga ponašaju kao prema poslednjem koga će ikada upoznati, pa besomučno pravdaju njegovo loše ponašanje ilu to što se jednostavno ne uklapaju. Nije svaki od njih idealan budući i to je sasvim normalno i očekivano.

Ni ti nećeš biti devojka iz snova svakog muškarca, a momcima sigurno nije teško da nam to daju do znanja. Zato budite svesne svojih kriterijuma i držite ih se. Ako ih jedan ne ispunjava, ne brinite se. Potrebno je vreme da pronađete pravu osobu, a kada se to desi, biće vam drago što ste bili strpljivi umesto da se zadovoljite nekim ko zaista nije za vas.

Sve možete pretvoriti u zabavu, čak i užasan sastanak

Mnogi sastanci će biti loši i to je neizbežno, ali sastanak na slepo ne mora da znači i da je noć uništena. Pokrenite neku simpatičnu temu, poput kviza ili pitalica dok vreme ne prođe. I onda mu se više nikad ne javite. Ujedno ćete izvežbati kako da se uljudno ponašate na sastanku koji nije po vašoj meri.

Samo piće, bez večere

Sastanci na slepo zaista umeju da budu noćna mora i kako se iz svega što pre izvući? Vaspitanje vam ne dozvoljava da se samo okrenete i odete i zato se unapred obavežite samo na piće, ne i na večeru i slično. Barem na tom prvom sastanku. To jedno piće se i da preživeti ako je on neki dosadnjaković. Parkovi, muzeji ili bilo šta što uključuje lutanje i duže obilaske ne dolazi u obzir – u slučaju da morate brzo da zbrišete. Bar ili kafić su uvek najbolja opcija za prvi sastanak.

Ali nikada ne osećajte obavezu da ostanete samo zato što je fin. Vaše vreme je dragoceno. A ako baš bude neizdrživo, jednostavno kažite – hvala što si se sastao sa mnom, ali sada bi trebalo da se vratim kući. Ne morate da navodite nikakve razloge ako to ne želite. A ako on insistira, možete da dodate iskreno – lepo sam se provela, ali mislim da ne bismo bili dobar par. Nema potrebe da ulazite u pojedinosti.

Prvi utisak ne mora ništa da znači

Iako možda u početku ne deluje tako, kako vreme ide, on može pokazati da je zapravo super, da imate sličnih interesovanja i lako može postati vaš savršen par. Na prvom sastanku često niste sigurni da li vam se momak sviđa ili ne. Ako sam jednu stvar naučila iz svojih sedam sastanaka, to je da prvi utisak ponekad može biti potpuno netačan.

Tokom mog sastanka sa M. on me je veoma strasno privukao sebi i u suštini smo proveli ostatak večeri ljubeći se. Hemija je bez sumnje buknula među nama. Veoma obećavajuće, zar ne? Odmah sam zakazala još jedan sastanak s njim, a u međuvremenu smo se dopisivali nekoliko dana. Ali onda sledeći korak je bio razočaranje.

S druge strane, kada sam upoznala R, moj prvi utisak je bio da je dosadan. Nisam odmah osetila nikakvu hemiju i zapravo sam ga skoro otpisala. Ali dala sam mu drugu šansu, pa i treću – jer smo imali stimulativan i duhovit razgovor – i baš mi je drago što jesam. To je bio najbolji sastanak u mom životu.

Ne dozvolite da vas njegov loš komentar obeshrabri

Sa P. je dejt prošao savršeno, čak smo se i poljubili za laku noć. Ali sutradan mi je poslao ovu poruku – znaš šta ja ne volim – devojke koje pričaju o viteštvu, a onda ne zahvale momku kada joj plati sva pića. Bila sam užasnuta, niko me nikada ranije nije optužio da sam nezahvalna. Izvinila sam mu se u poruci i priznala svoju grešku (mada nisam sigurna da je uopšte bilo tako). P. nije odgovarao satima.

Što je više vremena prolazilo, bila sam sve više ogorčena, pa sam odlučila da se zauzmem za sebe. Napisala sma mu da je stekao potpuno pogrešan utisak, a od njegovog odgovora sam se osetila kao idiot što sam bila tako uznemirena ceo dan. Dakle, kao što i mi brzopleto donesemo zaključak o njima, i oni mogu o nama. A ako je dovoljno sitničav da te kritikuje zbog nečega što si uradila ili nisi uradila na prvom sastanku, to nije vredno ni pomena.

Ne gubite nadu

Posle sastanka lako možete da se razočarate, da ne znate na čemu ste. Ali budite otvoreni i idite na taj drugi dejt. Kao što sam rekla, nakon mog prvog sastanka sa R, bila sam prilično ravnodušna. Jeste mi bio simpatičan, pametan i duhovit, ali pošto nisam osetila hemiju, zamalo sam ga potpuno izignorisala.

Ali bila sam dovoljno radoznala i evo još uvek se viđamo. Izgleda da se hemija ipak može roditi naknadno, vremenom.

