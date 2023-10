ZBOG ČEGA SE ŽENE MASOVNO UDAJU ZA MILIONERE IZ DUBAIJA? Gledaju ih kao "RUDNIKE ZLATA", a evo šta sve moraju da rade za uzvrat

Ispovesti devojaka koje su imale priliku da posete Dubai uglavnom se vezuju za negativna iskustva, dok su neke od njih bile robinje moćnim šeicima. Međutim, postoje i one žene koje žive tamo, kupajući se u luksuzu.

Jedna od njih je Soudi, žena milionera koja ne krije da joj dani prolaze doterujući se po kozmetičkim salonima i u odlascima u skupe restorane. Suprug Jamal redovno joj daje novac za trošenje kako bi finansirala luksuzni stil života, piše "The Sun".

Na društvene mreže redovno postavlja sadržaj koji ukazuje na to da živi na visokoj nozi, a video na kojem opisuje kako izgkeda jedno njeno veče izazvalo je lavinu komentara. Soudi je noć provela ispijajući koktele s 24-karatnim zlatom uz vrhunski obrok, a sve je platio njen suprug. Objavila je snimak s naslovom: "Tretman princeze je ono što mi treba."

"Ovo je dan u životu bogate domaćice koja živi u Dubaiju. Jutros smo se probudili i Jamal je rekao će biti zauzet poslom pa mi je dao nešto novca za trošenje i, naravno, otišla sam u kozmetički salon. On voli kada brinem o sebi i trošim njegov novac na svoj izgled. Odabrala sam super jednostavan dizajn noktiju i on je zatim došao po mene. Rekao mi je da sredim i frizuru dok on obavlja drugi posao. Posle toga mi je rekao da želi da me iznenaditi pa smo se vratili kući i presvukli se", rekla je u videu.

Ona je takođe pokazala skupocene minđuše, koje je Jamal dizajnirao posebno za nju. Nakon toga Jamal ju je odvezao u skupi restoran gde su naručili koktele s 24-karatnim zlatom. Jamal je čak i unajmio pevača koji je otpevao njenu omiljenu pesmu.

"Na večeri smo jeli salate, škampe, filet mignon i tiramisu. Naravno, Jamal je sve to platio", dodala je Soudi.

Uprkos tome što Jamal svojoj ženi skida zvezde s neba, dok ona uživa u pažnji i poklonima pružajući svom suprugu ljubav, mnogi su posumnjali u istu. Naime, brojni pratioci veruju da je Soudi sa Jamalom isključivo zbog novca, te da će ga ostaviti čim joj ne bude davao novac.

Zanimljivo je da žene sve više teže udaji za milionere iz Dubaija, kako bi živele luksuzno. Međutim, one koje već duže vreme uživaju u braku sa šaicima i milionerima, ističu da su se za njih udale isključivo zbog ljubavi.

(Kurir.rs/Blic žena/Stil)