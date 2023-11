"REĆI ĆU VAM ISTINU, OVO SAM LIČNO DOŽIVELA" Kanađanka snimila video ZA STRANCE koji misle da je Srbija opasno mesto, evo šta kaže

Kanađanka Izabel Marija (28) već dve godine živi u Beogradu i redovno u svojim vlogovima na Jutjubu iznosi utiske o našoj zemlji. Tako je objavila video koji je ubrzo postao viralan, i to zbog teme koja je među strancima večito aktuelna, a tiče se toga koliko je Srbija bezbedna zemlja za život?

U videu pod nazivom „Da li je Beograd bezbedan za solo putnice“ simpatična Kanađanka je dala primere iz ličnog iskustva i govorila o mentalitetu, načinu na koji se muškarci ophode prema ženama…

Koliko je Beograd bezbedan?

Na početku snimka, Izabel je srušila predrasude koje stranci uglavnom imaju o Srbiji.

- Kada ljudima kažem da živim u Srbiji, prvo pitanje koje čujem je – Sibirija? Zar tamo nije jako hladno? I u retkim slučajevima, znaju za Srbiju, sledeće pitanje koje mi postave je: "Pa zar tamo nije rat?"

I iskreno, razumem, jer ni ja nisam čula za Srbiju, sve dok nisam došla ovde i mislim da većina nas, kad razmišljamo o putovanju u Evropu, razmišljamo o Španiji, Italiji ili Francuskoj, a Srbija obično bude niže na listi mesta za posetu. Ali u proteklim godinama, Srbija je zapravo više nego ikada u usponu“ - započela je ona.

Potom je otvoreno pozvala strance da dođu u našu zemlju, navodeći da je po njenom mišljenju, makar u ovom trenutku, Srbija idealna destinacija.

- Kada šetate kroz velike gradove, poput Beograda i Novog Sada, posebno u centru grada, čućete nemački, engleski, ruski, španski, malo svih stranih jezika, i budući da Pariz ima epidemiju vaškaka, a Italija je imala poplave, celog leta, ako razmišljate o putovanju u Evropu, možda bi trebalo da razmotrite da stavite Srbiju na vrh svoje liste, a ako je Srbija već na vrhu vaše liste mesta za posetu, ali zapadni mediji su vas ubedili da je veoma opasno mesto, puno opasnih terorista, bombi i opasnih ljudi, onda sam tu danas da vam ispričam istinu, i tokom ovog videa podeliću iskustva koja sam lično doživela živeći u Beogradu, Srbiji, poslednje dve godine - rekla je ona.

Šta je u Srbiji normalno videti napolju, a u Kanadi to nećete videti?

Što se tiče bezbednosti, istakla je da se oseća savršeno bezbedno, bilo da šeta sama noću ili danju, što u rodnom Vankuveru, nije imala prilike godinama.

- Srbija me na mnogo načina podseća na to kako je bilo u Kanadi, kad sam bila dete i odrastala u devedesetima. Na primer, potpuno je normalno u Srbiji videti decu kako šetaju ovde sama bez odraslih, što je nešto što gotovo više nikada ne vidite u Kanadi.

Tokom leta, videćete u parku grupu roditelje kako se druže, jedu hranu, piju pivo, opuštaju se dok se deca igraju zajedno do kasno u noć. Parkovi nisu puni od šatora beskućnika, i nema narkomana i pijanih ljudi koji samo šetaju, sve je mnogo sigurnije i postoji duboko osećanje da svi paze jedni na druge.

Primera radi, ovoga leta sam bila u centru grada sa svojim trotinetom i htela sam da se odvezem nazad kući, što je verovatno vožnja kolima od 15 minuta ili oko 30 minuta trotinetom i bila je ponoć, već je bio potpuni mrak i u Kanadi bukvalno ne biste mogli da mi platite da šetam sama, posle 21:00, čak i u mom kraju gde sam živela u Vankuveru, i neposredno pre nego što sam se preselila ovde iz Vankuvera, bila je gomila napada gde su žene napadane usred dana u mom kraju, tako da se nisam osećala prijatno da se šetam po sopstvenom kraju u Kanadi, tako da ne moram da vam objašnjavam da je ideja vožnje trotinetom kući sama u mraku u Kanadi bila zastrašujuća, ali u Beogradu, odlučila sam da to uradim i odmah sam bila srećna što sam to uradila, jer je cela staza za bicikliste sve do kuće, čak iako je bila ponoć, usred radne nedelje, mislim da nije bio vikend, bila puna ljudi, bilo je 100 ljudi koji šetaju sa svojim psima, sede na klupama sa svojim prijateljima, grad je još bio pun ljudi, bio je živ. Ljudi nisu bili zatvoreni u svojim kućama gde gledaju televiziju, ljudi se zapravo druže jedni sa drugima, tako da vozila sam sve do kuće - objasnila je Izabel Marija.

Kako ona vidi Srbe?

Srbe vidi kao jake, ali tople i širokogrude. Ono što je posebno istakla jeste zaštitinički stav koji muškarci imaju prema ženama.

- Iako su Srbi mnogo čvršći čini mi se od ostalih nacija, i dalje mislim da postoji ta bliskost, taj osećaj zajednice, a koji stvarno ne vidite više u Kanadi.

Muškarci u Srbiji i dalje zauzimaju tu ulogu zaštitnika i čuvara ženskog roda, i sama sam iskusila male potvrde toga. U mom primeru, to se najviše primeti u teretani. Ja se većinom krećem između kuće i kafića, tako da nemam previše interakcija sa ljudima, osim sa svojim dečkom na dnevnoj bazi.

Nedavno sam bila u teretani i tamo je bila grupa, verovatno šest momaka koji su imali 15 ili 16 godina, upravo su dolazili u teretanu, i pošto sam stigla pre njih, otvorila sam vrata i držala im, ali niko od njih nije hteo da prođe kroz vrata, jedan od njih mi je prišao, uzeo kvaku od mene, čekao da uđem, a zatim su i ostali ušli, kao da odbijaju da uđu ako vrata drži devojka - ispričala je ona kroz smeh.

Manje beskućnika i narkomana nego u Vankuveru

U svom vlogu osvrnula se i na činjenicu da u Beogradu nije videla beskućnike i narkomane, koji su, nažalost, svakodnevica u njenom Vankuveru.

- Za mene je jedna od najneverovatnijih stvari ovde činjenica da skoro nema beskućnika, a dolazim iz Vankuvera, gde šetate ulicom i bukvalno vidite ljude koji su onesvešćeni na zemlji, ljudi koji se drogiraju nasred ulice, posebno sada jer su droge zapravo legalizovane u Vankuveru, pa možete legalno da se drogirate i koristite droge nasred ulice, a policija vam ne može ništa - rekla je.

Na kraju se ponovo obratila stancima sa preporukom da dođu u Srbiju, navodeći da smo kao nacija jako prijatni i topli.

„Nebitno da li ste sami ili putujete sa prijateljima, kako god da je, preporučujem vam da dođete u Srbiju, mislim da je izuzetno bezbedno. Ljudi umeju da budu kombinacija ljubaznih i ponekad hladnih prema vama, ali su pretežno veoma topao narod dobrog srca i ukoliko vam nešto zatreba, ako se ikada izgubite na ulici ili bilo šta drugo, nema šanse da će vas ljudi iskoristiti ili biti neprijatni i sigurno će pokušati da vam pomognu“, rekla je ona između ostalog na kraju snimka.

(Kurir.rs/ Nova)

Bonus video:

00:17 Ruskinja otkrila razlog zbog kojeg želi da živi u Srbiji zauvek