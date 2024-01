MAJKA ME SE ODREKLA JER SAM SE RAZVELA, A ONDA SE NA BOŽIĆ DESILA JOŠ JEZIVIJA STVAR: Zbog ove ispovesti žene iz Srbije PLAČU SVI

Bozic, najradosniji hriscanski praznik. Praznik ljubavi i prastanja,praznik na koji se okuplja porodica. Nazalost, vec par godina ja nisam deo svoje porodice, ne lomim cesnicu sa njima, ne zovu me. Sve je pocelo kada sam se razvela, majka mi to nije oprostila, niti me razumela👇