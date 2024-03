ZAPADNA OBALA CRVENOG MORA ČEKA DA JE OTKRIJETE: Ako volite Egipat, ali ste se malkice zasitili Hurgade

Marsa Alam je nesumnjivo jedno od najmlađih letovališta u Egiptu. Smešteno na zapadoj obali Crvenog mora i 220km od Hurgade, nekada skriveni biser, ovo mesto je pre desetak godina postalo atraktivno i dostupno svima. Pored prelepih peščanih plaža, među kojima je najpoznatija Abu Dabbab, Marsa Alam je poznata i po smaragdno-tirkiznom moru.

foto: Promo

Do sada je odlazak u Marsa Alam podrazumevao let do Hurgade, a zatim dug, i budimo iskreni, naporan transfer. Od aprila ove godine biće direktnih letova čarterom za Marsa Alam, što je dodatan razlog da što pre rezervišete svoj hotel na ovoj sve popularnijoj destinaciji.

Osim ove čarter linije, važno je da znate i da su čarteri za Tunis i Antaliju, osim sa polascima iz Beograda, na raspolaganju i sa polascima iz Niša.

foto: Promo

Gosti ovde mogu da uživaju u netaknutoj prirodi nacionalnih parkova koji su smešteni u koralnim grebenima, kao i u plivanju sa kornjačama i posmatranju raznih riba, oktopoda i morskih krava. Ovaj raj za ronioce sa prelepim luksuznim resortima i istorijskim spomenicima u okolini, svima omogućava provod po želji i obećava da nikog neće ostaviti ravnodušnim.

Fantazia Resort 5* se nalazi 85km od aerodroma Marsa Alam, 24km od centra grada, oko 304 km od aerodroma u Hurgadi.

foto: Promo

Hotel sastoji se iz tri dela Standard, Superior i Delux, u ponudi ima 415 smeštajnih jedinica. U sklopu hotela je bazen površine 4.800m². Nalazi se na svojoj plaži dugoj 600m sa pontonom, sa kog je mogić ulazak u netaknuti deo podvodnog svet. Hotel nudi moderno opremljen SPA centar, nekoliko restorana i barova. U sklopu hotela se nalazi i deo Fantazia Deluxe koji je namenjen samo gostima starijim od 16 godina. Za decu tu su bazen, igralište i animacije.

Fantazia Resort 5* ima svoju plažu dužine 600m sa postepenim ulaskom u more i koralnim grebenom koji privlači veliki broj zaljubljenika u podvodni svet. Upotreba suncobrana i ležaljki je besplatna za goste hotela. Veći deo je lepo urađena kupališna zona sa plitkom vodom, jedan deo je peščani sa jednostavnim ulazom. Hotel ima i deo plaže namenjen samo za odrsale.

foto: Promo

Hotel ima 415 smeštajnih jedinica i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, SAT LCD TV, Wi-Fi, fen za kosu, sef, ketler, mini bar (koji je besplatan samo jednom nakon toga dopunjuje se dnevno vodom bez doplate). Hotel je podeljen u tri dela Standard, Superior i Deluxe ( namenjen samo za odrasle 16+) Dodatno se plaća: room service, mini bar, telefon.

Usluga u hotelu je All Inclusive – doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U koncept su uključene užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel u ponudi ima dva restorana – Fantazia glavni restoran i Valentina ( a la carte). Gostima je na raspolaganju i nekoliko barova – Gazebo, Cave, Relax Beach, Le Mirage Discotheque, Lobby, Pool, Lagoon Beach Bar, i Bedouin Tent. Sea Food restoran, Bedouin Tent, sladoled, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i sve ostalo van koncepta, gostima su na raspolaganju uz određenu doplatu.

foto: Promo

Postoje određene usluge koje nudi Fantazia Resort 5* , poput parkinga, iznajmljivanja limuzina, usluge pranja i peglanja veša, doktor, različite prodavnice, koje su na raspolaganju gostima hotela, uz naravno troškove koje ne pokriva All Inclusive usluga.

Hotel u ponudi ima 3 bazena (jedan za decu), odbojku na plaži, tenis na plaži, boćanje teren za fudbal, stoni tenis. Određeni sportovi na vodi, kao i bilijar, plaćaju se dodatno. Gosti mogu bez doplate da koriste teretanu, dok su jacuzzi, sauna, parno kupatilo, masaže i svi tretmani za negu lica i tela uz dodatnu doplatu.

foto: Promo

