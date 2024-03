ZALJUBILA SAM SE U MUŽA SVOJE NAJBOLJE DRUGARICE: Ušla sam s njim u AFERU, a evo gde smo DESET GODINA kasnije

Žena koja se predstavlja kao Šarlot Gan, a to ime je pseudonim, iz prvog lica otkriva kako je prevarila muža sa suprugom najbolje drugarice i šta se desilo kada su razotkriveni.

Intimnu ispovest Šarlot Gan, koju je objavio britanski Metro, prenosimo u celosti.

foto: Shutterstock

Upoznavanje

Prvi susret sa Džoom bio je kratak i napet.

Bio je rođendan njegove ćerke i ja sam dovezla svoju najstariju devojčicu na proslavu. Stajala sam na pragu i držala je za ruku, a kada su se vrata iznenada otvorila, dočekalo nas je namršteno lice očigledno iznerviranog, ali zgodnog muškarca.

Sećam se da sam se oprezno smeškala i pitala da li smo na pravoj adresi. Bez reči mi je zalupio vrata pred licem.

Minut kasnije, vrata su se ponovo otvorila i Džoova supruga Stef je izašla sa čudnim osmehom i prijatno rekla mojoj ćerki da uđe.

Dok sam se vraćala ka autu, razmišljala sam o Džoovoj odvratnoj reakciji – moglo se reći da je ostavio utisak. Bacila sam pogled na kuću i videla ga kako me posmatra. Očigledno, i ja sam gledala njega.

foto: Shutterstock

Posle 3 godine

Imala sam 30 godina kada smo se upoznali i bila sam u braku sa Lijamom već osam godina, sa četvoro male dece. Lijam je radio u građevinskoj firmi i njegovo radno vreme je bilo oko 14 sati. Nisam bila nesrećna, ali nisam bila ni preterano zadovoljna.

Preko dece, Stef i ja smo se brzo sprijateljile i družile se i sa i bez naših muževa.

Džo je za mene bio zagonetka, namršten i ćudljiv tip, i baš kako to ide – bila sam oduševljena. Samo nekoliko meseci nakon tog prvog susreta na kućnom pragu, interesovanje se manifestovalo kao ogromna privlačnost.

Nikada nisam planirala da potpuno pratim taj osećaj – nije mi padalo ni na pamet. Bila je to sočna slatka tajna koja je bila samo moja.

Jedne noći, ostali smo sami nakon nekog druženja. Stef je otišla kući nakon previše vina, a Džo i ja smo ostali da završimo piće. Vazduh između nas je postao naelektrisan.

foto: Andor Bujdoso / Alamy / Alamy / Profimedia

Vodili smo neke nebitne male razgovore pre nego što smo konačno krenuli kući. U povrtaku, Džo je stao i njegov intenzivan pogled mi je jasno dao do znanja šta će se dogoditi. Nekoliko sekundi kasnije, počeli smo strastveno da se ljubimo.

Nisam oklevala da ga odvedem kući. Bila je prazna, a sve je delovalo kao sudbina.

Kada sam se sledećeg jutra probudila, Džoa nije bilo, a mene su obuzeli stid i strah. Plašila sam se da će svi saznati i bila sam prožeta anksioznošću pri pomisli da ću se suočiti sa Stef i mojim mužem.

Džo se osećao isto, ali to nije dugo trajalo. U roku od nekoliko dana oboje smo bili obuzeti potrebom da se ponovo vidimo.

Naš prvobitni stid je brzo zamenjen bezobzirnim samozadovoljstvom. Trudila sam se da ne mislim na decu ili naše supružnike, što je izazvalo krivicu koja parališe.

Tajna veza

Džo i ja smo započeli jednogodišnju aferu, tokom koje smo postali majstori skrivanja i viđanja.

Uspevala sam da se iskradam bar jednom nedeljno kako bismo se našli u nekom od hotela – dovoljno daleko da izbegnem sumnju, ali dovoljno blizu da mogu brzo da se vratim kući ako je deci potrebno.

foto: Profimedia

Takođe smo razgovarali najmanje tri puta dnevno preko telefona, a naša jutarnja konverzacija brzo je postala vrhunac mog dana.

Svaki put kada smo se rastajali bilo je teže. Razgovarali smo o mogućnosti zajedničke budućnosti, ali naši životi su bili toliko isprepleteni da je izgledalo nemoguće.

Baš i nismo bili tajna

U međuvremenu sam mislila da moj muž ništa ne primećuje. Pogrešila sam.

Ni Džo ni ja nismo bili toliko talentovani u umeću obmane kao što smo mislili, i oba naša supružnika su postala sumnjičava. Oboje su primetili male promene u našem ponašanju i bilo im je dovoljno da porazgovaraju jednom o tome.

Jedne noći posle večere, Lijam se konačno suočio sa mnom. Moje ćutanje je mnogo govorilo i u naletu besa snažno me je udario po licu pre nego što je izjurio da nastavi sa Džoom.

Bila sam zapanjena. Lijam nikada ranije nije bio nasilan prema meni i uprkos okolnostima, bila sam skamenjena od straha zbog pomisli šta će se dogoditi kada dođe do Džoa.

foto: Profimedia

Kako se ispostavilo, Lijam se zaustavio u lokalnoj garaži na putu do Džoa baš kada je Džo ušao u nju, pošto je primio moju hitnu poruku da „nevolja dolazi“. Prema onome što mi je rečeno, došlo je do jednog udarca i još manje reči pre nego što je Lijam izašao, ostavljajući Džoa pokunjenog u stidu.

Šta će biti sa decom

Sledećih nekoliko nedelja pamtim maglovito. Pre nego što sam dobila priliku da deci objasnim situaciju, Lijam im je izbrbljao celu aferu i na taj način ih još više uplašio.

Osećao je da imaju pravo da znaju i želeo je da me mrze koliko i on, ali mu nije uspelo. Šta god da sam radila u međuvremenu, ja sam im bila majka i oni su me voleli.

Ja ih nisam ostavila, za razliku od njihovog oca.

Lijam se potpuno slomio i napustio je naš dom. Otišao je u inostranstvo pod izgovorom da ima nove poslovne prilike i umnogome mi je laknulo, dok nisam polako shvatila da se više nikada neće vratiti.

Ispraznio je sve naše bankovne račune pre nego što je otišao, tako da smo bili bez novca i kasnije ostali bez kuće. Deca ga više nikada nisu videla.

foto: Andrey Kuzmin / Alamy / Alamy / Profimedia

Duboko u sebi sam znala da sam kriva za sve probleme i traume, ali su deca, koja su bila nevina, platila veliku cenu za moje postupke.

Prvih nekoliko godina bilo im je nepodnošljivo teško, ali su prevazišli bes i sada samo sažaljevaju oca.

Ljubav jača od svega

Kroz sve, Džo je bio tu. Iselio se iz svog doma nekoliko dana nakon što je naša afera otkrivena i polako, ali sigurno, sanirali smo posledice.

Njegova deca su bila isto toliko zbunjena kao i moja, oni su očigledno ostali odani majci slomljenog srca. Trebalo je mnogo vremena da me čak pogledaju u oči, ali na kraju su me prihvatili. Veliku ulogu u tome imala je i Stef, koja je vremenom zalečila sve rane.

Džo i ja smo se uselili zajedno posle sedam godina, za šta je trebalo dosta vremena da se naviknemo. Toliko sam dugo živela sama sa decom da je zajednički život predstavljao izazov za oboje. Ipak, radili smo na tome, a sada imamo planove da izgradimo sopstvenu kuću i konačno imamo svoj dom.

Stef nikada više nije razgovarala sa mnom osim što mi je jednog dana pljunula u lice na kapiji škole dok su naša deca gledala. Prijateljstva među decom su na kraju preživela i oni se sada u šali nazivaju „braćom i sestrama“.

foto: Profimedia

Srećom, Stef je od tada pronašla sreću sa drugim muškarcem i zbog toga mi je drago. Razvod je bio težak i ona i Džo retko pričaju, sem po koju reč o deci.

Da li je ovo prava ljubav između mene i Džoa? Verujem da jeste. Prošli smo kroz više trauma za 10 godina nego što bi iko trebalo u životu i dok se još uvek stidimo svojih postupaka, i apsolutno žalim zbog povrede koju smo naneli, još uvek imam osećaj da nas je sudbina spojila, koliko god otrcano da zvuči.

Nedavno sam pričala sa Džoovom ćerkom i ona mi je poverila da je vredno truda samo ako njen otac i ja budemo u tome na duge staze.

Ideja da njen otac uništi njihovu porodicu zbog kratkotrajne veze ispunila ju je ogorčenjem, ali ako je u pitanju istinska ljubav – može to da podnese.“

