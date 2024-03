KAKO DA ORGANIZACIJA SVADBE PROĐE SA ŠTO MANJE STRESA: Ako se držite ovih SAVETA eksperata, ovo će vam zaista biti najlepši dan

Suština venčanja jeste da vi, kao par, ozvaničite i proslavite međusobnu ljubav, a uz to steknete i prelepe uspomene na koje ćete se osvrtati do kraja života. Međutim, ako uzmemo u obzir činjenicu da, što se tiče samog toka vašeg velikog dana, veoma mnogo faktora zavisi od vas i vaše organizacije, a da istovremeno na mnogo toga ni ne možete da utičete, onda je jasno zašto ne možete u potpunosti da se opustite.

Potpuno je očekivano da će uzbuđenje i neizvesnost izazvati burne emocije, no ne smete zaboraviti da je vaše zdravlje na prvom mestu, navodi se na sajtu Ludi kamen, te ukoliko se osećate razdraženije i uznemirenije nego inače, vreme je da razmotrite ove savete za suzbijanje stresa pre svadbe.

foto: Shutterstock

Dobra organizacija venčanja je ključ uspeha

Vaš poseban dan se približio, tako da pretpostavljamo da ste već organizovali najneophodnije, ali ste, i pored toga, verovatno u strahu da ste nešto preskočili i da će to izazvati opšti haos na dan vašeg venčanja. Organizacija venčanja može biti veoma dugotrajan i zahtevan proces, pogotovo ako ne znate šta sve ona podrazumeva, a uz to mislite i na druge stvari, jer, ipak, nećete moći da u potpunosti zapostavite vaše socijalne aktivnosti i poslovne dužnosti dok planirate svadbu.

Probajte venčanicu na vreme

Mnoge mlade će se složiti da venčanica predstavlja najvažniji element venčanja, i da tu ne sme biti greške, a imajući u vidu da venčanice zahtevaju mnogobrojne prepravke, i da stalno dolazi do izvesnih promena, bilo bi pametno zakazati generalnu probu na vreme, kako bi postojao optimalan period za potencijalno usavršavanje vaše haljine. Na taj način ćete izbeći strepnju da nešto nije kako treba, i bićete sigurni da ste odabrali.

foto: Shutterstock

Nemojte da budete gladni

Vrlo se često dešava da mladenci preskoče doručak dan uoči venčanja. Međutim, bilo da je krivac za to žurba ili stres, ili pak čuvanje linije, ta opcija nikada nije dobra. Bićete iscrpljeni usled pregladnelosti koje možda niste ni svesni, i to pre nego što svadba uopšte počne, a energija će vam biti i te kako potrebna tokom čitavog dana. Zato je dobra ideja da unesete nešto u organizam i pre one ukusne hrane koja vas čeka na samoj proslavi i koju ste pažljivo birali samo za ovaj dan.

Birajte prostor koji nudi više mogućnosti

Bilo da je u pitanju planiranje manjeg ili ovako velikog događaja, kao što je venčanje, uvek je prisutna briga da će loši vremenski uslovi pokvariti dan. Venčanje na otvorenom je jako lepo, i danas sve popularnije, ali dobro je imati i plan B, to jest, prepnu salu za venčanja koja se nalazi unutra, u slučaju neželjenih vremenskih prilika. Na ovaj način ćete izbeći još jednu veliku brigu.

foto: Shutterstock

Ne zaboravite da je ovo vaš dan

Ne zaboravite da je ovo trenutak samo za vas, a ne za impresioniranje zvanica. Takođe, ne dozvolite da vam bilo ko poremeti planove, tako što ćete jasno reći, još na samom početku planiranja, da cenite pomoć, ali da ste vi oni koji donose finalne odluke. Vrlo je važno da vodite računa i o budžetu, jer ukoliko se organizacija venčanja odvija u skladu sa vašim novčanim mogućnostima i odražava upravo vaše želje, a ne ispunjavanje tuđih, definitivno ćete biti rasterećeniji i zadovoljniji.

(Kurir.rs/ Ludi kamen/ Blic žena/ L. S)

Bonus video:

01:47 SVIRAO SAM SRPSKE PESME NA SVADBI NORVEŠKE PRINCEZE Jovan Pavlović u Pulsu Srbije otkrio kako je izgledalo KRALJEVSKO VENČANJE