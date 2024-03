"OVU SOBU JE ZVAO ĆUMEZOM" Zavirite u dom Dobrice Ćosića u centru Beograda: Svuda knjige i slike na zidu, a evo ko sada živi tu

Dobrica Ćosić, pisac i bivši predsednik SRJ, živeo je u centru Beograda, a vrata porodičnog doma otvorila je njegova ćerka istoričarka književnosti, dr Ana Ćosić Vukić.

Ona je pred kamerama RTS-a govorila o svom pokojnom ocu, kao i o tome koliko je bila vezana za njega.

Dom Dobrice Ćosića donosi duh 20. veka, a posebna prostorija gde su knjige govori koliko je voleo baš u tom kutku da provodi najviše vremena.

- U ovom stanu smo živeli desetak godina. On je u ovom stanu je pisao. Imali smo jedan režim života koji je odgovarao i meni i njemu. Pisao je on u svojoj radnoj sobi, ja u svojoj, a imali smo svako svoju spavaću sobu. On je govorio da sam ja imala apartman jer sam imala spavaću sobu i radnu. A on je imao ovu sobu koju je zvao ćumezom, u kojoj je spavao i gde je imao radni sto - rekla je Ana Ćosić Vukić, ćerka pokojnog Dobrice Ćosića, gostujući kod Mire Adanje Polak.

Podsetimo, srpski književnik, akademik i bivši predsednik SRJ Dobrica Ćosić preminuo je 2014. u svom domu u Beogradu u 93. godini.

Prvi je dobitnik Ninove nagrade 1954. za roman "Koreni", a drugi put bio je njen lauerat 1961. godine za trilogiju "Deobe".

"Ničemu život ne sme da bude cena", napisao je u čuvenom romanu “Vreme smrti”.

Rođen je u Drenovi (kod Trstenika) 1921. u Kraljevini SHS, a iza njega je ostao, od znalaca I publike visoko vrednovan, opus od preko preko 25 naslova romana, memoarske proze, eseja…

Inače, unuka Dobrice Ćosića je mlada glumica Miona Marković.

Mionin deda je producent i scenarista Jovan Marković, koji je pisao "Žikinu dinastiju", a ono što gotovo nikome nije poznato jeste činjenica da je glumičin deda bio i poznati književnik Dobrica Ćosić.

- Jeste, moj deda je Jovan Marković koji je tvorac "Žikine dinastije", a deda stric mi je Dobrica Ćosić - rekla je, pa dodala:

- Iskreno, nisam ni znala do svoje 14. godine ko je Dobrica Ćosić. Tek sam tada pročitala „Daleko je Sunce“, a posle sam čitala „Korene“ u gimnaziji. Kasnije sam saznala da smo u srodstvu - rekla je Miona svojevremeno gostujući u "Jutru" na TV Prva.

