"TITO ANDRIĆA NIJE HTEO NI DA VIDI, KRLEŽA MU BIO MILJENIK" Po čaršiji krenula priča, MARŠAL SE UPLAŠIO, a u sve umešan ĆOSIĆ

Poslednje delo Dobrice Ćosića "Knjiga o Titu", u kom pripoveda o svom odnosu s Maršalom i nad čijim rukopisom je preminuo 18. maja 2014. godine. Na promociji, koja je u utorak održana u knjižari Delfi SKC u Beogradu, govorili su ćerka velikog pisca Ana Ćosić Vukić, istovremeno priređivač ove knjige, Veljko Lalić, glavni i odgovorni urednik magazina Nedeljnik, Marko Krstić, urednik dela, dok je moderator bila Tanja Vučković.

Prijateljski odnos

Poseban osvrt napravljen je na odnos Ćosića i Tita, ali i Maršalov odnosa s književnicima, mržnju prema Andriću i obožavanju Miroslava Krleže, a otkrivaju se i nepoznati detalji o životu autora.

- Prvi dobitnik Ninove nagrade je bio Dobrica, a ne Ivo Andrić za "Prokletu avliju". Mihiz pišući o "Avliji" nije rekao da je to loša knjiga, već pripovetka, i iz tih razloga nije mogla da uđe u izbor. To je paškvila (podrugljiv spis na račun nekoga, op. aut.). Ivo Andrić je Nobelovu nagradu dobio 1961. godine, a Tito nije hteo da ga primi godinu dana. Kreće priča u čaršiji, a Tito je verovao da će nagradu dobiti Krleža, koji je takođe bio Titov prijatelj. Dobrica pravi medijaciju kod Tita da nije u redu i da mora da ga primi. Tito se plašio da će Krleža da se naljuti. Miroslav je bio jedini čovek kod koga je Tito išao na noge. Kad je prošao progon Dobrice Ćosića 15 godina kasnije, zove ga Ivo Andrić da dođe u Srpsku akademiju nauka, jer je to jedina sigurna kuća. Andrić mu je vratio dug. On je imao osećaj za trenutak. Lepo je pratiti i neke stvari koji su se dešavale kod velikih pisaca. Ima tu priča i o političarima. Titovi najveći neprijatelji su imali poštovanja prema Dobrici Ćosiću. Zapravo, knjiga će više otkriti o svom autoru nego o Titu - istakao je Marko Krstić.

Politička knjiga

Sudbina srpskog naroda Ćosiću je bila jedna od najvažnijih tema u velikim i neprolaznim književnim delima.

- Knjiga predstavlja važan istorijski dokument, istorijski izvor prvog reda. Dobrica Ćosić i Tito su ovde dve važne pojave. Ovo delo je moglo da se objavljuje kao neki feljton u nastavcima. Tek će knjiga imati svoju pravu važnost s vremenom. Toliko je vrhunski napisana, na svetskom nivou, da bi trebalo da je izučava barem 15 instituta - istakao je Veljko Lalić, a onda se osvrnuo na političku karijeru književnika kad je Ćosić bio predsednik Jugoslavije:

- Zapravo, ovo je njegova prva politička knjiga. Ćosić je priznao sebi da žali što je pisac Dobrica Ćosić postao političar Dobrica Ćosić. To izgleda nikad nije prežalio. Memoari su mu otvoreni do kraja, on je prvo veoma oduševljen Titom, koji mu je nudio da postane predsednik SFRJ, a onda kad se duboko razočarao u njega, radovao se Titovoj smrti. Ovde je Tito prikazan isključivo kao političar, priča samo o tim temama, ništa drugo. A Dobrica Ćosić je tvrdio da nema talentovanijeg političara kod nas od Zorana Đinđića.

Dobričin put

Kako je objasnio Krstić, u pitanju je politička knjiga, koja prati put Dobrice Ćosića.

- Ovo su "Vreme smrti", "Vreme zla" i "Vreme vlasti" sabrani na jednom mestu. Knjiga nije dnevnik, već vrsta dokumentarnog romana. Opisuje se kako Dobrica Ćosić ulazi na veliku scenu, bori se za svoju ideju, a onda prolazi kao protivnik te iste ideje koju je toliko dugo podržavao. Tolike velike romane je stvarao svih tih decenija, izuzetno mi je drago što je konačno izašlo i njegovo poslednje, takođe veliko i važno delo - zaključio je Krstić.