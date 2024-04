"NE SVIĐAJU MI SE OVI LJUDI" Amerikanka udata za srpskog košarkaša objavila snimak o ŽIVOTU U BEOGRADU: "To mi je bio ŠOK" (VIDEO)

Tomiša Romo iz Kalifornije žena je srpskog košarkaša Ognjena Kuzmića, a na svom TikTok profilu nedavno je objavila snimak u kom sumira svoje utiske o životu u Beogradu.

„Kako za mene izgleda život u Beogradu? U početku mi je bio kulturološki šok“, priča Tomiša. „Bila sam u fazonu: Ne sviđaju mi se ovi ljudi, nisu ljubazni i fini“, priznaje, a onda otkriva i kako je to prevazišla.

„Pomislila sam: Poštujem vas sve. Balkanci, poštujem vas sve. Svi imate svoje priče i postoji razlog što ste takvi kakvi jeste. U srcu se molim da se ponos ovog grada spusti, jer osećam da, ako pustite Srbe, Bosance, eks-Jugoslovene da grade nešto i budu uspešni, nemam nikakvu sumnju da bi bili top. I s tom energijom, život u Beogradu ima pluseva“, istakla je Tomiša, a onda navela glavne.

„Ovo je sjajno mesto za život za porodicu i decu, imam dvoje dece. Sportske aktivnosti svake vrste, ovde ih možete naći za verovatno 75 odsto jeftinije nego što bih plaćala u SAD. Onda za mene, kao umetnicu, kada je reč o muzičkoj produkciji, pisanju pesama i tim stvarima, to je takođe izuzetno dobro mesto za pravljenje muzike, mislim na troškove i kvalitet. Ima talentovanih ljudi u Beogradu. Muzička porodica. Za mog muža je očigledno super, pošto on može da predstavlja Srbiju kao košarkaš, a to je kao šlag na torti pošto mu daje priliku da radi ono što voli i prema čemu je strastven… Zato smo odlučili da ostanemo na ovoj strani sveta“, kaže Tomiša, a kao posebno fantastičan momenat života u Beogradu izdvaja činjenicu da je ovde i njena kuma.

Ipak, priznaje da joj s jezikom baš i ne ide, kako kaže „taj jezik ni ne možeš da nađeš na Duolingu, tako da jedino možeš da ga učiš sam“.

Snimak je izazvao dosta pažnje, u komentarima se ljudi zahvaljuju na lepim rečima o Srbiji, a neki se i interesuju da čuju više o ovdašnjoj muzičkoj industriji koju pominje.

(Kurir.rs/ Nova/ L. S)

