"ČUVAM UNUKA I IMAM VELIKE PROBLEME SA NJIM" Očajna baka ne zna šta da radi i moli za pomoć: "Zadatke radi jedino ako ga nateram"

Problemi u braku sina i snaje bake Željke rezultirali su mučnim razvodom usled kog je dete pripalo ocu.

Ona je, kao baka, po svojoj iskrenoj i dubokoj savesti, odlučila je da pomogne sinu u odgoju unuka. Međutim, pokajala se.

“Dete je pripalo ocu, jer majka nije pouzdana. Kad je moj sin dobio starateljstvo, odlučila sam da mu pomognem. Da sam znala gde će me to odvesti i kakvu ću muku proći, nikada ne bih pristala na to. Sin je imao malu platu pa je otišao da radi u inostranstvo, a dete je ostalo meni na brizi”, započinje svoju ispovest.

Pet godina brige o unuku

O unuku se, piše nam, brine već punih pet godina. “Znate kako je to, velika briga, vozi ga kod lekara, psihologa, logopeda, a uz sve to ja takođe radim. Strepim nad njegovim školovanjem. Što je stariji, problemi s njim su veći – unuk je jedno dete kod kuće, a sasvim nešto stoto u školi. Stvarno sam počela da imam velikih problema s njim”, piše očajna baka koja se obratila mnogim institucijama i stručnjacima, ali ne vidi pravi izlaz.

“Tražim pomoć od školskog psihologa, od psihijatra i Centra za socijalnu zaštitu, za sada nema pomaka i više ne znam što mi je činiti i kome da se obratim. Na sve to mi probleme stvara i detetova majka koju on sluša. Razumem da je voli, takva je takva je, njegova je”, napisala je baka Željka kojoj unukov odnos s majkom samo odmaže, jer njen uticaj očigledno nije pozitivan.

Na izmaku živaca

“Sada bih volela da unuk više ne živi sa mnom jer to više ne mogu da podnosim. Razlog je taj što dete postaje sve veći problem u školi, jednostavno ne želi više da učiti. Zadatke radi jedino kad ja dođem s posla i ako ga nateram. Ne znam šta mi je činiti, čini mi se da sam sve probala”, apel je u pomoć gospođe Željke koja ljude s iskustvom moli za bilo kakav savet.

