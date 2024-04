SA VERENIKOM NAJBOLJE DRUGARICE, SA ROĐAKOM BIVŠE... Ljudi otkrili najluđe iskustvo u krevetu, pa priznali da vole ZABRANJENO VOĆE

Na pitanje koji je najbolji seks koji su imali u životu, mnogi će odgovoriti iznenađujuće brzo i bez oklevanja. Skoro svako ima izvanredno iskustvo.

Britanski stručnjak za seks Trejsi Koks zamolila je anonimne osobe da otkriju svoja najbolja iskustva ispod čaršava, a njihovi odgovori će vas zaprepastiti.

Moja devojka se skinula na sceni

- Bili smo mladi i otišli ​​smo u Španiju na grupni odmor sa prijateljima. Jednog dana smo svi završili pijani u nekom lošem striptiz baru. Pozivaju se devojke iz publike da izađu na scenu i skinu se za nagradu od 800 evra za najbolji nastup. Moja devojka je u to vreme bila prilično konzervativna. Gledala je druge devojke kako ustaju i stalno mi je govorila da može i bolje – ispričao je anonimni muškarac.

Ubrzo se odlučila na to. Provela je vreme na plaži u toplesu i u tangama, ali je to što je vidi golu grudi u klubu, uz gomilu muškaraca koji je bodre, bio potpuni šok za njega. Nije pobedila, ali je mislio da je neverovatna. Vratili su se u hotel i imali fantastičan seks, a sećanje na nju na sceni ga i dalje uzbuđuje godinama kasnije.

Špijunirala sam cimerku za vreme seksa

- Moja cimerka je našla novog dečka i stalno su imali seks. Jedne noći sam došao kući kasno, pijan, i video da su vrata spavaće sobe ostavili malo otvorena. Nisam mogao da odolim, a da ne pogledam i video sam ih kako leže na krevetu i oralno zadovoljstvo. Bio sam šokiran i otrčao u svoju sobu, ali sam se osećao toliko uzbuđeno da sam izvadila vibrator. Orgazam koji sam tada doživela bio je neverovatan - kaže anonimna devojka.

Gledali smo pornić sa prijateljima

Još osamdesetih godina, njegova žena i on bili su u poseti starim prijateljima. Bio je još jedan par i posle večere su sedeli u svojoj maloj dnevnoj sobi. Tamo su bila samo tri stolice, pa su žene sele u krilo muškaraca.

- Razgovarali smo o sportskom događaju za koji je prijatelj rekao da ga je snimio. Pustio je video, ali to je bila pornografija, a ne sportski događaj. Nasmejao se i rekao da je greška, ali je to ostavio i svi smo to gledali neko vreme - kaže čovek koji je stekao utisak da se na snimanju dogodilo nekoliko diskretnih stvari između svih parova. Kasnije, kada su on i njegov partner otišli ​​u krevet, seks je bio eksplozivan.

Spavala sam sa verenikom najbolje drugarice

Njena najbolja drugarica se preselila u Francusku i jednog dana joj je poslala poruku da se verila i da dolazi da upozna svog verenika. Čim ga je videla, osetila je vezu i znala je da je osećaj obostran.

- Nas troje smo se družili cele nedelje i bilo je bolno. Svaki put kada nas je ostavila same, držali smo pogled jedno na drugom. Jedne noći je otišla rano u krevet, iskrali smo se u park, a on me je obgrlio, poljubio i rekao da zna da nije u redu, ali da je nemoćan da mi se odupre - rekla je ona i dodala da se ništa nije dogodilo to veče, ali sutradan jeste, prenosi Dejli mejl.

Prvi seks sa mužem

Volela je svog sadašnjeg muža mnogo pre nego što ju je on i primetio. On je brat jedne od njenih najboljih drugarica, stariji je od nje i veoma dobro izgleda.

- Bila sam zaljubljena u njega od svoje 14. godine, ali me je primetio tek kada sam imala dvadeset. Pošto mi je njegova sestra bila najbolja drugarica, nije hteo ništa da radi dok nije bio siguran da ćemo biti u vezi - kaže anonimna devojka.

Kada ju je prvi put poljubio, mislila je da je u raju

- Prvi put kada smo vodili ljubav, bilo je tako nežno i puno emocija. Stalno je zastajao i povlačio se da me pogleda u oči, govoreći da ne može da veruje da ovo nismo uradili ranije. Iskustvo je bilo magično i neverovatno romantično – istakla je ona.

Seks sa komšijom prekoputa

Živela je u zgradi u Njujorku, u stanu na poslednjem spratu koji je gledao na mnoge druge stanove, ali su oni preko puta imali najbolji pogled na njen stan. Jedne noći primetila je komšiju kako bulji u nju.

- Volim svoje telo. Nikada se nisam brinuo da ću biti viđen go i stalno sam tako ostajao u stanu. Komšija preko puta mi je izgledao prilično privlačno pa sam stao i pustio ga da mi se divi i mahnuo mu. Nije mi odgovorio, ali se nije ni pomerio - kaže devojka.

Otišla je, ali se vratila pet minuta kasnije, a on je i dalje stajao i čekao je. Nije mogla jasno da mu vidi lice, ali je videla da se dodiruje.

- Odjednom sam osetila želju da uradim isto i dovela sam se do orgazma prstima. Tokom čitavog nastupa, nijednom nije pogledao moje lice, samo moje telo. Imala sam osećaj da me prezire zbog egzibicionizma, ali nisam mogla da ne budem uzbuđena – iskrena je žena.

Tamo je živeo oko tri meseca, ali su posle toga izbegavali da se viđaju.

Imao sam seks sa rođakom od bivše

Imao je 19 godina i izlazio je sa prijateljima, a na kraju noći je razgovarao sa nekim devojkama, od kojih je jedna bila rođaka od bivše. Svi su pili i na kraju su se vratili kod prijatelja na zabavu i prespavanje.

Oduvek mu se sviđala, ali je bio zapanjen kada mu je ponudila da dele krevet.

- Pitao sam je da li joj smeta da spavam u boksericama, rekla je da nije. Pitala me da li mi smeta ako spava u donjem vešu, ja sam rekao ne. Ušli smo u krevet i bilo je nezgodno jer je bila 'zabranjena zona', ali ja sam iskoristio šansu i stavio joj ruku oko struka i sledećeg minuta smo se ljubili kao da sutra nema. Strast je bila neverovatna, ruke, prsti i jezici su bili svuda. Imali smo seks celu noć i nastavili do jutra - kaže anonimni dečak.

Bila je nezasita, imali su iskustvo koje on nikada ranije nije doživeo.

- Nisam siguran da li je to zato što je bivša moje rođake, ili zbog 'prljave' akcije, ali to je bio najbolji seks koji sam ikada imao - ističe on.

Zavela sam devicu

Iznajmljivala je prelepu kuću sa četiri spavaće sobe u Australiji. Već je imala jednog cimera, momka sa kojim je radila i koji joj se sviđao, ali je bio neprivlačan. Tražila je drugog cimera i dečko je došao da pogleda sobu. Bio je seksi, visok, širokih ramena i fantastičnog tela. Pogledala ga je od glave do pete od čega je pocrveneo, bio je stidljiv. Prvih nekoliko dana su se kretali jedno oko drugog, ali od početka je bilo koketno.

Zajedno bi gledali televiziju, a čak je i neupućeni cimer izgledao pomalo zbunjen očiglednom seksualnom napetošću između njih. One noći kada je sve počelo, razgovarali su u kuhinji i popili čašu vina.

- Odjednom mi je prišao i poljubio me. Bilo je malo nezgodno, ali sam dugo čekala ovaj trenutak. Milovao sam je i počeo da joj otkopčavam farmerke, ali on me je zaustavio i rekao da to nikada ranije nije radio. Nikada ranije nije bio sa ženom - kaže anonimna devojka koja je bila toliko šokirana da je pomislila da je hteo da kaže da je gej.

Nije mogla da veruje da tako zgodan momak još uvek može da bude neženja u svojim ranim dvadesetim. Bila je malo uznemirena, jer je ovo za nju bilo potpuno neočekivano.

- Nisam želela da preuzmem odgovornost za to što je izgubio nevinost i jasno sam stavila do znanja da će ovo biti samo seks i ništa više. Pristao je i samo je hteo da me ponovo poljubi. Prvi put je bilo nezgodno, ali je brzo naučio i pružio mi najbolji oralni seks - rekla je.

Spavali su desetak puta pre nego što je našao devojku koja mu se dopada.

