JA SAM SERIJSKA LJUBAVNICA I SAME STE KRIVE ŠTO VAS MUŽEVI VARAJU: Ako mu OVO radite, nikad neće ni pomisliti NA DRUGU

Serijska ljubavnica Ejmi Kups (33) iz Severne Karoline, koja se viđa samo s oženjenim muškarcima, daje savete kako sprečiti svog muža da poželi drugu. Tvrdi da će vaš partner ostati veran ako ispunite njegove seksualne fantazije. Između ostalog, savetuje igranje uloga, javno iskazivanje intimne naklonosti i otvorenost za plastičnu hirurgiju. Ejmi je počela da se viđa s oženjenim muškarcima nakon što ju je prevario muž.

Objasnila je kako čuje iste pritužbe od svojih ljubavnika i veruje da postoje načini za izbegavanje bilo kakvih vanbračnih odnosa. Bivša učiteljica Ejmi, preporučuje da u spavaću sobu unesete više uzbuđenja, bilo da to uključuje zajedničko gledanje porno filmova ili povećanje grudi kako biste ispunili međusobne želje o tome kako izgledate.

- Vaš partner će ostati s vama ako ispunite njegove seksualne fantazije, garantujem vam - rekla je Ejmi. Ključno je često zadovoljavati svog partnera.

- Morate zajedno da gledate pornografiju, budete otvoreni prema povećanju grudi, promenite boju kose i nosite nešto što inače ne nosite. Budite seksi u javnosti, muškarac voli samopouzdanje pa pokažite ponekad čime raspolažete - predlaže Ejmi i preporučuje igranje uloga, oblačenje kostima, seks na javnim mestima...

- Budite rizični i uzbudljivi i nemojte se nikada bojati da javno pokažete intimnu naklonost partneru. Saznajte njegove fantazije i zadržaćete ga zauvek. Muškarci gledaju pornografiju s razlogom. To što je pomalo poput svoje lične porno zvezde obezbediće da ne pobegne - objašnjava ona.

Ejmi takođe preporučuje deljenje telefonskih lozinki i otvorenu komunikaciju kada su u pitanju finansije. Kad je reč o muškarcima koje ona opslužuje, tvrdi da postoji spisak uobičajenih pritužbi na svoje partnerke. Često čuje: "Moja žena više nema seks sa mnom", "Volim svoju decu, ali su mi uništili intimu", "Moja žena je dosadna i nema vremena za mene" i "Moja žena nije seksepilna, avanturistički raspoložena i ne voli da rizikuje".

- Muškarci mi se uvek poveravaju i 100 posto vremena je nešto od tih razloga. Najgori prestupi u vezi koji teraju partnera na prevaru su nedostatak komunikacije, uzbuđenja i zabave u spavaćoj sobi. Partneri koji ne komuniciraju svoje seksualne fantazije često se osećaju povučeno kada bi trebalo da budu uzbuđeni - kaže Ejmi. Uvek treba da nađete vremena jedno za drugo bez obzira na to koliko je vaš život zauzet i nemojte se bojati da se razuzdate u spavaćoj sobi ili "čak da pozovete trećeg člana da vam pomogne da začinite stvari - savetuje ona.

Uprkos svom poslu, Ejmi je u prošlosti bila prevarena.

- Muž me prevario s mnogo mlađom ženom. Neko vreme sam se osećala užasno, ali sam shvatila da mi nije potreban. Nisam krivila sebe, ali trebalo je da izađem pre - priča Ejmi.

- Ako bi me dečko ili muž ponovo prevario, ne bi me bilo briga. Samouverena sam, seksi i avanturista. Naporno vežbam i održavam dijetu, vežbam, i naravno tu i tamo odem na estetsku hirurgiju kako bih popravila nedostatke i dobila samopouzdanje. Tako sam samouverena nakon svog prvog braka, ništa ne može da me sruši - tvrdi ona.

Samopouzdanje, mogućnost seksualnog izlaska iz zone komfora i komunikacija rezultiraće srećnim, zdravim brakom, a i malo pornografije nije naodmet. Prema Ejmi, jedan od ključnih razloga zašto muškarci varaju je najočitiji: seks. A, ako je to slučaj, bezosećajno kaže da je žena u vezi "sama kriva" što nije uspela svojim partnerima da pruži i održi "zadovoljstvo" u spavaćoj sobi.

- Preljubnici su uzbuđeniji u krevetu, uglavnom zato što godinama nisu bili zadovoljni pa su spremni da urade sve što je potrebno da me uzbude - objasnila je Ejmi.

