ŽENA ME TERA DA BUDEMO ZAJEDNO SAHRANJENI, ŽELIM DA POČIVAM PORED BIVŠE: Muškarac doneo šok odluku, ovo traži da urade kad umre

Tokom izgovaranja bračnog zaveta pominje se čuvena rečenica: "U dobru i zlu dok nas smrt ne rastavi". Međutim, neki totalno pogrečno shvataju njenu smisao.

Sa veoma neprijatnom situacijom susreo se jedan udovac koji je u šeszdesetim godinama. Njegova nova žena ima posebne planove za njih dvoje kada jednog dana budu preminuli.

Muškarac je u nedoumici zbog odluke o sahrani foto: Profimedia

"Moja prva žena i ja smo zajedno kupili plac, gde je ona sada sahranjena, pored njene majke. Čak ima mesta na nadgrobnom spomeniku za moj natpis. Ja imam 63, a moja nova žena 61. U braku smo pet godina. Moja prva žena, majka naše dvoje dece, umrla je pre skoro deceniju. Ali moja druga žena insistira da budem sahranjen sa njom. Kaže da ne želi da bude ostavljena sama", počinje anonimnu ispovest jedan zabrinuti muškarac.

Kako dalje objašnjava, on ne želi da bude sahranjen pored nove žene jer se prvoj obavezao na vernost.

"Volim je, ali uvek ću voleti i svoju pokojnu prvu ženu i biću joj odan. Tako sam rastrgan. Iako o tome nisam detaljno razgovarao sa svojom decom, znam da očekuju da budem sahranjen na našoj porodičnoj parceli sa njihovom mamom. Na kraju sam sa ovim. Iako to ne želim, počinjem da mislim da bi najbolje bilo da budem kremiran. Siguran sam da nisam prva osoba koja se suočila sa ovom dilemom. Šta bih trebao da uradim?", upitao je internet terapeuta za bračne odnose.

Želi da bude sahranjen u porodičnoj grobnici foto: Shutterstock

Potražio je stručne savete na internetu

Ubrzo je dobio odgovor koji bi mu mogao razjasniti sumnje i dovesti ga do pravih odgovora:

"Može biti uteha imati poslednje počivalište u blizini onih koje volite. Vaša deca će verovatno doći da posete vaš nadgrobni spomenik ako mogu da odaju počast svojoj mami i baki na istom mestu, tako da je razumljivo da ne želite da ih lišite ovoga. Osetljivo objasnite ovo svojoj ženi. Jasno dajte do znanja da se radi o željama vaše dece i ne znači da vam je ona manje važna od vaše prve žene. Kremacija bi značila da bi vaš pepeo mogao biti podeljen između vaše žene i vaše dece. Ali nemojte to raditi ako to nije ono što želite. Šta god da odlučite, obavezno napišite svoje želje" posavetovala ga je terapeutkinja.

