Linda Andrade supruga je bogatog meksičkog preduzetnika Rikija Andradea, koju na Instagramu prati 378 hiljada ljudi, a nedavno je u autorskom tekstu za Dejli Mejl objasnila kako da naučite supruga da vam poklanja skupocene stvari. Dalje u tekstu možete pročitati njenu ispovest u celosti.

"Prvog dana Božića, moj voljeni mi je poklonio desetokaratne dijamantske minđuše i vilu na božićnoj jelki u obliku polumeseca. Ali, moj dragi muž Riki me poznaje toliko dobro da ne misli da je to sve što želim. Prelepe dijamantske minđuše od "De Beers" - a, za koje znam da koštaju nešto manje od 200.000 funti, su moj poklon povodom obeležavanje našeg desetog Božić zajedno. Kasnije tokom dana, ići ćemo i u kupovinu i obići glamurozne tržne centre Dubaija, gde imamo naš drugi dom. Naša beba Amira brzo raste i treba joj nova "Dior" garderoba sa haljinama i cipelama. I naravno, medvedići. I nakit.

Linda Andrade supruga je bogatog meksičkog preduzetnika Rikija Andradea Foto: Instagram/lionlindaa

U stvari, Amirina lista za Deda Mraza je duža od moje, jer ima 10 meseci i kao svaka muslimanska beba, treba puno zlata. Iskreno, njen nakit mi je važniji od njenog obrazovanja, jer ako si bogat, lep i pametan, nećeš morati da radiš da bi zaradio za život. I kao što sam rekla Rikiju, u arapskim zemljama je praktično nezakonito da mala devojčica ne nosi zlatni nakit od rođenja. Ako to ne dobije, svi će to saznati, jer ništa ne može da promakne mojim pratiocima na društvenim mrežama.

Poznata sam kao "Originalna domaćica iz Dubaija" – delim video snimke svog života kao domaćica i supruga trgovca kriptovalutama sa mnogim onlajn pratiocima. Imam oko 1.4 miliona na TikToku i još 400.000 na Instagramu, ali neki od video snimaka koje sam postavila privuku mnoge milione pregleda više od toga.

Kanali mi donose oko 100.000 dolara (80.000 funti) godišnje, što je lep džeparac – pogotovo u ovo doba godine. A nigde nije bolje potrošiti novac nego u Dubaiju za Božić.

Kada je Amira imala samo nekoliko dana, potrošila sam 3.000 dolara (2.400 funti) na cuclu od čvrstog zlata i 6.000 dolara na "Dior" kolica. I u istoj kupovini, kupili smo joj 30.000 dolara (24.000 funti) poklona iz Tiffany's, njen prvi set.

Čak i tada, Riki je želeo da nastavi da troši na nju, pa smo otišli u kupovinu "Chanel" torbi. Ponekad mislim da je voli više nego mene. Da ga podsetim ko je broj jedan u njegovom životu, tražim da mi kupi torbu svaki put kada on kupi jednu za nju.

Brine za našu sigurnost. Samo Amirina kolica koštaju više nego što neki ljudi plate za automobile. U Los Anđelesu bi to moglo da me učini metom za pljačkaše. Pretpostavljam da bih trebalo da budem zabrinuta, ali to mi nije na prvom mestu – najvažnije je da dobro izgledam. A pljačka nije problem u Dubaiju, stopa kriminala je veoma niska.

U Dubaiju je sve pet zvezdica. Ulice su popločane mermerom, a svuda je čisto. Takođe, grad je vrlo orijentisan na porodice, a ne na singl osobe, dok je istovremeno ultra luksuzan i pun zabave. Jedino mesto koje znam da može da se uporedi po sjaju je Las Vegas, ali Dubai je 100 puta svetliji i 1.000 puta čistiji. Neverovatno, takođe je relativno jeftin, jer su dolar i funta veoma jaki u odnosu na dirham, koji je valuta Ujedinjenih Arapskih Emirata – jedan dirham je oko 22 penija.

Iako je to glavni grad muslimanske države i religiozno prilično strog, Dubai zna kako da obeleži Božić... možda zato što Arapi toliko cene zlato. Umesto crvene i zelene, koristimo zlatne kuglice, zvezde, tinsel i svetla. Većina ljudi ne razmišlja o hrišćanskom elementu. To ovde nije relevantno. Samo volimo da se zabavljamo. Ali ove godine želim da dodam islamski element, pa sam ubedila Rikija da je drvo potrebno da bude u obliku polumeseca. Smatram da je to i poštovanje i privlačno.

Rikijeva porodica je meksička, a moja palestinska. Upoznali smo se u teretani kada sam bila u srednjoj školi, kao tinejdžeri pre deset godina, i odmah smo postali opsednuti jedno drugim. On je od početka znao da imam visoke standarde i, ako je želeo da me zadrži, morao je da bude milioner. Uradio je mnogo bolje od toga. Kao trgovac kriptovalutama i investitor u nekretnine, ostvario je sve svoje ciljeve do sada – uključujući i najteži, da mi pokloni tačno polovinu moje telesne težine u zlatu nakon što se udam za njega, što i jeste pre dve godine.

Verujem mu potpuno, pa nikada nisam tražila da mi kaže tačno koliko je zlata kupio. Istina je da, ako to nije dovoljno, biću razočarana... ali ako je precenio, biću besna. Nikada nismo razmišljali o tome da napustimo SAD dok pandemija nije počela i dok nije došlo do zatvaranja, kao i u većem delu sveta. Upala sam u kriznu fazu, jer nisam mogla da idem u kupovinu. Tada sam bila sigurna da je moja strast prema trošenju Rikijevog novca prava zavisnost.

Dubai nije bio u karantinu, pa smo kupili stan tamo, sa pogledom na Burdž Kalifu, najvišu zgradu na svetu. Naš stan je imao samo dve spavaće sobe, savršeno za mladi par, i obožavala sam ga. Ali, kao što je bilo i neizbežno, sada kada je Amira s nama, trebamo više prostora, posebno za Božić. Dakle, uzeli smo vilu sa bazenom i staklenim zidovima, i najmanje pet spavaćih soba za kada naši roditelji dođu da borave, kao i dodatne sobe za osoblje, kao što je kućna pomoćnica.

Međutim, nećemo zaposliti kuvara. Nijedno od nas dvoje ne voli tu ideju, i to nije zato što ja kuvam – zaboravite to odmah. U Dubaiju nije potrebno da kuvate jer su restorani toliko neverovatni. Jedemo napolju, ponekad čak tri puta dnevno. A ako se osećamo previše lenjo, naručimo hranu iz naših omiljenih mesta. Ovde ima kuhinje iz celog sveta. Na Božić, pošto Riki očekuje tradicionalnu meksičku gozbu, a ja želim arapsku hranu, verovatno ćemo naći zlatnu sredinu – i otići na italijansku.

Kada sam bila trudna, mogla sam da jedem šta god sam želela, jer je moj muž morao da poštuje moje želje. Moja najveća želja bila je za dijamantima. Rekla sam Rikiju, "Imam devojčicu i ona ima skup ukus."

Dijamanti su bili medicinska nužnost, jer bih se bez njih osećala tužno. To se prenosi na nerođeno dete. To je loše za rast. A kakav bi muškarac hteo da učini svoju trudnu ženu tužnom? Sigurno ne onaj sa kojim bih ostala u braku. Tako da me Riki odveo u kupovinu dijamanata, i tada sam mu ispričala o mojoj drugoj želji.

Rekla sam, "Beba u mom stomaku želi da ide na Maldive." Tako da mi je kupio set "Louis Vuitton" prtljaga za put, a sebi je kupio odgovarajući set. Kakva drskost od njega! Nije on bio onaj koji je bio trudan.

Ako bilo koja žena ovo čita i misli: "Volela bih da mi muž kupi dijamante i odvede me na Maldive, ali mi to ne možemo da priuštimo," imam veoma važan savet za vas - Naterajte ga.

Nema smisla praviti kompromise na početku. Ako ne počneš sa dragim kamenjem i super-luksuznim hotelima, znaće da može da se izvuče sa jeftinim stvarima celog života. A to nije zdravo za njega, i sigurno nije zabavno za tebe. Postavi visoke standarde, i on će ti biti zahvalan zbog toga. Za Božić, ako želiš sat, izaberi "Bulgari". Moj omiljeni sa zlatnom narukvicom u obliku zmije, koji košta oko 45.000 funti, ali sam takođe kupila "Cartier" sat koji je ceo postavljen dijamantima, i lice i kaiš, i košta 205.000 dolara (163.000 funti).

Ako imaš bebu, izaberi ružičastu "Chanel" torbu sa dijamantskim ukrasima, poput one koju sam kupila Amiri. Takođe je sjajna ideja da naručiš "Dior" fotosešn. Njena je koštala nešto manje od 10.000 dolara (8.000 funti). Čak i ako si nova mama kao ja, važno je da pronađeš vreme za tretmane lepote. Zapravo, to je dvostruko važnije. Ne uživam u pranju kose, pa to redovno obavim u salonu svakih nekoliko dana.

Obožavam tretmane lica i profesionalno šminkanje, a upravo sam potrošila 700 dolara (560 funti) na oblikovanje tela. Samo na sebe trošim 7.500 dolara (6.000 funti) nedeljno, od svog budžeta od 100.000 dolara (80.000 funti mesečno). Ali, veoma štedim kada je u pitanju Botox. Riki ne voli da izgledam lažno. I ako budžet ponestane, on će mi dati više.

Međutim, ima stroga pravila za mene, što je njegovo pravo. Voli da se oblačim skromno, kako me muškarci ne bi stalno gledali. Moram da nađem vreme da se pridružim njemu u kancelariji kada zaključi veliki posao, da bismo mogli da izađemo i proslavimo. Moram da vežbam i održavam kondiciju. Kupovina poklona za porodicu gotovo je jednako zabavna kao i kupovina za sebe. Rikijeva mama voli nakit, posebno narukvice i ogrlice, a za njegovog tatu smo izabrali zlatnu ogrlicu.

Možda ste primetili da vam nisam rekla šta ću kupiti svom mužu za Božić. Ovo nije zato što je to neka velika tajna. Istina je, neću mu kupiti...Ništa.

Ne, stvarno. Poklonila sam tom čoveku prelepu devojčicu ove godine. Šta bi više mogao da želi? I da, kupio mi je prelep prsten sa devet karata dijamanata da proslavimo rođenje, po jedan karat za svaki mesec trudnoće, ali teško da je mogao da uradi nešto manje. Biti mama je divno, ali i naporno. Jedno dete je dovoljno za mene. Ali znam da bi Riki voleo da ih imamo više.

Dakle, moj poklon njemu ove godine je "možda". Videćemo," završila je svoju ispovest Linda.

