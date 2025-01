– To su potreba za pripadanjem i potreba da budemo voljeni. Čovek je socijalno biće. Čak i na mestima koja nisu predviđena za druženje, mi ljudi uvek tražimo prilike za prijateljstva. Primer su poslovna okruženja, sportski klubovi... – započinje Irena Radić.

A najveća vrednost prijateljstava je kada osetimo da je nekom zaista stalo do nas. Naša sagovornica ističe da u pravoj bliskosti podrška može da se oseti na različite načine.

Često se pitamo i šta to čini dobrog prijatelja.

Prijateljstva se tokom života menjaju. Drug iz vrtića može nam ostati prijatelj i do pozne životne dobi, a neka prijateljstva prerastemo i spontano se međusobno udaljimo.

– Adolescentima su najvažnija mišljenja, sudovi i odluke njihovih prijatelja. S obzirom na to da su i dalje jednom nogom deca, a drugom mladi odrasli, adolescenti većinom nisu u stanju da održe svoja prijateljstva konstantnim. Ovo može da bude veliki izvor frustracije, jer bi želeli da budu dobri prijatelji i da ih drugari vole, a ne znaju kako. Ipak, mnogi mladi ljudi su kadri da u ovom periodu održe prijateljstva uprkos izazovima i steknu prijatelje za ceo život.

Suština je u tome da mreže same po sebi nisu ni pozitivna ni negativna pojava, već je najbitnije da ih pametno iskoristimo kao zgodno sredstvo za ostvarivanje naših potreba, a ne kao zamenu za stvarne odnose.

– Problem nastaje kada se prijateljstvo sa socijalnih platformi pobrka sa pravim prijateljstvom i kada dođe do onoga što zovemo pseudobliskost. To su situacije kada neko time što uoči sličnosti kod osobe sa kojom se spojio na mreži, kreće prebrzo da oseća da su on i ta osoba bliski.