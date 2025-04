"Želim da se zamonašim. Već tako živim, ne bi mi bilo teško. Svakim danom sam sve uverenija u to i sve više razočarana kud ovo moderno doba ide. Jednostavno, ono što mi svetovni život nudi je nedovoljno, isprazno, potpuno pogrešno, površno i razočaravajuće. Plašim se kako će moji to prihvatiti. Čak i njima nalazim mane. Uvek sam se trudila da budem što ispravnija u ponašanju i mišljenju, jer me to čini zadovoljno. Rekli su da "ispravljam krive drine", a ja protiv sebe ne mogu i ne mislim da treba. To bi mi došlo kao olakšanje. Gomilu glupih, nesuvislih razgovora ne bih morala da vodim, mogla bih da ćutim do mile volje, radim, slikam, slušam muziku i pevam. Volim knjige i prirodu, ljude. To se u ovaj savremeni koncept života ne uklapa. Takođe ne bih morala da razmišljam o trudnoći, polnim bolestima, o tome da li je "on onaj pravi", o sve krvi..", napisla je jedna devojka u svojoj anonimnoj ispovesti.