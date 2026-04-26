Ovo bezglutensko zrno izdvaja se ne samo bogatim nutritivnim profilom, već i mnogim potencijalnim zdravstvenim benefitima. Šta je to što amarant čini vrednom biljkom za uvođenje u ishranu?

Potpuni proteini i bogatstvo hranljivih materija

Amarant je izuzetna namirnica na mnogo načina. Zrna sadrže kompletne proteine, što znači da obezbeđuju svih devet esencijalnih aminokiselina koje organizam ne može sam da proizvede. Osim toga, amarant je bogat izvor kalcijuma. Sadrži ga više nego većina klasičnih žitarica. Zato je odličan izbor za osobe sa celijakijom, osteoporozom ili one koje žele da očuvaju zdravlje kostiju.

Zdravstvene koristi redovne upotrebe amaranta

U nastavku su navedene koristi koje može da donese redovno konzumiranje amaranta:

Amarant i podrška u snižavanju holesterola

Amarant je bogat vlaknima, i rastvorljivim i nerastvorljivim, koja povoljno utiču na zdravlje srca. Rastvorljiva vlakna vezuju se za holesterol u digestivnom traktu i sprečavaju njegovo upijanje u krvotok. Istraživanja na životinjama ukazuju da amarant može efikasno da snizi nivo lošeg (LDL) holesterola, ali su studije na ljudima još uvek nedovoljno jasne i potrebna su dalja ispitivanja.

Veoma zdrava bezglutenska žitarica

Amarant i mogućnost snižavanja krvnog pritiska

U amarantusu se nalaze peptidi koji mogu da doprinesu smanjenju krvnog pritiska. Studije na životinjama pokazale su da njihov efekat može da bude uporediv sa dejstvom vežbi niskog intenziteta. Iako su rezultati obećavajući, potrebna su dodatna istraživanja na ljudima.

Protivupalno dejstvo amaranta

Amarant sadrži lunasin, peptid sa snažnim protivupalnim svojstvima. Istraživanja pokazuju da može da smanji upalne procese i kod ljudi i kod životinja. Ovo je naročito značajno kod inflamatornih bolesti poput artritisa.

Amarant i kontrola telesne mase

Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana i proteina, amarant može da pomogne u regulaciji apetita i poboljšanju metabolizma. Ove hranljive materije produžavaju osećaj sitosti, što može da bude podrška osobama koje žele da održe zdravu telesnu težinu.

Amarant i zdrave kosti

Kao bogat izvor kalcijuma i fosfora, amarant može da doprinese zdravlju kostiju. Studije na životinjama pokazale su da njegovo unošenje poboljšava stanje kostiju kod miševa sa osteoporozom. Ovo može da bude posebno važno za žene u menopauzi, koje su podložnije gubitku koštane mase.

Amarant u kuhinji - kako ga koristiti?

Amarant je izuzetno svestran sastojak i može da se koristi na razne načine u ishrani:

pripremite kašu sa voćem i orašastim plodovima,

dodajte ga u salate, supe ili gulaš,

koristite kao zamenu za pirinač, kuskus ili kinoa seme,

napravite puding od amaranta,

upotrebite ga u bezglutenskim pecivima u obliku brašna,

dodajte ga u smutije ili energetske pločice.

Iako je amarant bezbedan za konzumaciju, treba imati na umu da sadrži saponine - jedinjenja koja u većim količinama mogu da izazovu tegobe sa varenjem.

