Mlada žena iz Sjedinjenih Država odlučila je da prestane da krije ono što godinama pokušava da sakrije. Megan Rajli Nili-Stivenson (27) sada ponosno nosi bradu i kaže da se zbog nje oseća „lepšom i kompletnijom“, uprkos godinama negativnih komentara njene porodice i bivših partnera.

Ova domaćica iz Harimana, Tenesi, živi sa stanjem poznatim kao hirzutizam – hormonskim poremećajem koji uzrokuje da žene imaju gustu dlaku na licu i telu, sličnu muškarcima.

Iako je ranije svakodnevno posezala za brijačem, sada je odlučila da pokaže svoju bradu bez stida.

Megan Rajli Nili-Stivenson iz Tenesija ponosno pokazuje bradu koju ima zbog hirsutizma

Godinama se borila sa svojim izgledom

Megan priznaje da put do prihvatanja svog izgleda nije bio lak. Počela je da pušta bradu u tinejdžerskim godinama, ali se dugo borila sa tim kako će je ljudi doživeti.

„Imati bradu je bilo teško iskustvo za mene, ne zato što je imam, već zato što ne raste onako kako želim“, priznala je.

Dodaje da bi volela da ima više brkova i manje dlaka na vratu, ali je vremenom shvatila da rast brade obično počinje u tom području.

„Možda zvuči sebično, ali volela bih da imam brkove i manje dlaka na vratu. Međutim, sada znam da treba da budem strpljiva jer brada obično prvo raste na vratu, a zatim se širi naviše“, objasnila je.

Želela je bradu kao tinejdžerka

Megan Rajli Nili-Stivenson bez brade

Prve promene je primetila sa 16 godina, kada su joj počeli da rastu, kako kaže, „ogromni zalisci“.

Do srednje škole je već bila primetno dlakavija od svojih vršnjaka, ali priznaje da je tajno želela bradu.

„Namerno sam puštala zaliske kao tinejdžerka jer sam oduvek želela bradu. Sada kada sam u dvadesetim i imam još više dlaka, moje mlađe ja bi bilo oduševljeno“, rekla je.

Njeni partneri su je vređali zbog brade

Tokom godina, Megan se suočavala i sa neprijatnim komentarima u romantičnim vezama. Neki bivši partneri su joj otvoreno rekli da im smeta dlakavost.

„Govorili su da je odvratno da žena ima bradu“, priznala je.

Zbog takvih reakcija, ponekad je čak menjala stil oblačenja i nosila odeću koja je više ličila na mušku, kako bi, kako kaže, „opravdala“ svoju bradu.

Danas je u srećnoj vezi sa svojim partnerom Kolinom, koji je potpuno podržava.

„Moja brada je dar“

Uprkos kritikama, Megan sada svoju bradu posmatra potpuno drugačije – kao deo svog identiteta.

„Izabrala sam da živim sa bradu jer sam zaista verovala da je to dar od Boga“, objasnila je.

Kao dete, bila je fascinirana cirkuskim izvođačima i ljudima koji su bili drugačiji od drugih.

„Sećam se da sam kao mala devojčica bila zadivljena ljudima koji su izvodili neobične tačke. Mislila sam da su neverovatno hrabri. Kada sam shvatila da sam žena sa bradom, počela sam da se osećam kao da pripadam“, rekla je.

„Ponosna sam na svoje lice“

Danas, Megan kaže da joj brada daje samopouzdanje, iako je i dalje ponekad brije.

„Ponosna sam na svoje dlake na licu. Ponekad ih obrijem, ali volim da ih pustim da rastu jer mi daju samopouzdanje“, rekla je.

Dok većina ljudi reaguje pozitivno ili sa radoznalošću, ona se ponekad suočava sa uvredama.

„Jednom me je momak u prodavnici nazvao 'Teen Wolf', a grupa tinejdžera mi je vikala: 'Šta si ti?' Srećom, te situacije su retke“, kaže Megan.

Uprkos svemu, ona ne planira da promeni svoju odluku.

„Da li bih radije trpela negativne komentare nego da nemam bradu? Apsolutno. Ima mnogo više pozitivnih reakcija nego negativnih. Iskreno, radije bih zadržala svoju prelepu bradu“, rekla je.

