Najlepša zaboravljena srpska imena za devojčice: Roditelji ih sve ređe daju svojoj deci, a imaju moćno značenje
Trendovi ne zaobilaze ni imena za decu, pa tako roditelji sve češće za svoje mališane biraju internacionalno ime, ono što originalnije i modernije, pa se tako zaborave stara imena, koja imaju posebno značenje. I pre svega su originalna.
Kako ta imena postaju sve manje popularna, danas spadaju u red retkih
Anka
Ovo staro ime znači“milost, zahvalnost”. Ovo ime potisnule su njegove varijante poput Ana i Anja.
Bisera
Nosi sledeće značenje: “biser, svetlucava, dragocena“. Ime se nalazi u kalendaru Srpske pravoslavne crkve.
Delfa
Ovo ime je zapravo grčkog porekla, prevodu znači “more, morska”. Najznačajnija Srpkinja, poreklom Hercegovka, koja se ovako zvala bila je Delfa Ivanić, srpska slikarka, humanitarac i zajedno sa Nadeždom Petrović idejni tvorac Kola srpskih sestara.
Žanka
Ime je izvedeno od Žan(a)+ka. Ako je tačna pretpostavka da nas ime određuje, devojčica koja se ovako zove biće “božanstvena”.
Julka
Ime je grčkog porekla, i iza njega se krije značenje “blistava”. Varijante ovog imena su Jula, Julijana, Julija, Juca. Poznata je Julka Hlapec Đorđević, jedna od najobrazovanijih žena 20. veka. Ova srpska književnica, feministkinja, kritičarka, filozof, prevodilac i intelektualka je sa 24 godine doktorirala, u Beču 1906.
Kosara
Jedno od najranije zabeleženih slovenskih ženskih imena. U svom korenu nosi reč „kosa“ i time odražava želju roditelja da im ćerka ima bujnu i lepu kosu, koja je vekovima jedan od najizraženijih simbola ženstvenosti i ženske lepote. Osim u Srbiji, zastupljeno je i u Makedoniji i Bugarskoj.
Mitra/Dmitra
Znači: “kreativna, duhovno snažna, poštena, nezavisna, sposobna da prebrodi sve poteškoće u životu i da voli čista srca, piše krstarica rs.
Roksanda
Često ime u srpskim narodnim pesmama, izvedeno od Roksana, “svetla, sjajna – svetlo, zora”. Tako se zove čuvena srpska dizajnerka Roksanda Ilinčić koja je ime dobila po Roksandi iz "Ženidbe Dušanove".
(Kurir.rs/ Blic žena)
