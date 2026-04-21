Kako neko može vratiti bivšeg partnera? I da li je poželjno, ili čak zdravo, ohrabrivati ljude da pokušaju da se ponovo sastanu sa svojim partnerom? Ljubavni eksperti Kris i Li su odgovorili na ova i mnoga druga pitanja u vezi vraćanja bivših partnera u vaš život.

Suština Lijeve i Krisove teorije je ono što oboje nazivaju "pravilo bez kontakta“, to je ideja da vaš bivši partner ne bi trebalo da ima pristup vama u bilo kom pogledu nakon raskida. "Ljudi su u panici nakon što su ostavljeni. Misle 'Moram da komuniciram i da dobijem pažnju bivšeg partnera', ali zapravo bi trebalo da urade suprotno“, objašnjava Li.

- Morate naterati bivšeg partnera da poveruje da možete biti srećni sami. Takođe morate da ga naterate da mu nedostajete i da primeti da mu nedostajete. Naterajte ga da oseti kako mu telefon vibrira i da bude razočaran kada niste vi, naterajte ga da provede petak uveče sam. Neko vreme morate da se pobrinete da postojite samo u njihovim ružičastim sećanjima - rekao je Li.

Dužina vremena provedenog bez kontakta

Dužina pravila o zabrani kontakta zavisi od okolnosti. Kris preporučuje 21 dan za raskid sa kratkoročnim partnerom, 30 dana za standardni raskid "nije do tebe, do mene je“ i 45 dana ako ste varali ili ako je vaš bivši partner sa nekim novim – kako biste im dali vremena da izađu iz faze medenog meseca. "Neki zagovaraju 60 do 90 dana“, kaže Kris, "Ali ja sam istraživo ovo: potrebno je 66 dana da se stvori ili prekine navika. Ako ga ostavite toliko dugo, partner ima šansu da prekine naviku koja ste bili vi.“

Dok praktikuju pravilo bez kontakta, Kris savetuje ljude slomljenog srca da ne budu uspavani. "Morate da napredujete na lestvici vrednosti, poboljšate svoj pogled na svet, promenite paradigmu“, dodaje je da je potrebno naći nove hobije i okupirati svoje vreme dok ste u fazi čekanja i nemate kontakt. Neki od hobija koje možete da isprobate ili započnete jesu ples, kuvanje, teretana, vajanje, slikanje...

Kakve poruke slati bivšima?

Li često pomaže svojim klijentima da napišu poruke za ponovno povezivanje, koje, prema njegovim rečima, treba da budu bez pritiska i idealno bi bilo da sadrže zajedničko sećanje.

- Jedan momak kome sam pomogao išao bi u restoran sa svojom devojkom pod nazivom Kaprino, koji je izgoreo nekoliko meseci nakon raskida. Na kraju pravila bez kontakta, poslao joj je poruku: 'Pre par večeri, neki prijatelji su me odveli u ovaj italijanski restoran, bilo je dobro, ali ništa ne može da se poredi sa Kaprinom. Nateralo me je da pomislim na tebe i da se osmehnem. Nadam se da si dobro.' Možda deluje jednostavno, ali ovde se dešava mnogo toga: Prijatelji koji ga izvode napolje pokazuju da je društven, činjenica da se osvrće i osmehuje umesto da se ljuti pokazuje snagu, a tu je i 'nadam se da si dobro' što nije poziv, tako da tu nema prisile.“ I to je funkcionisalo. Pozvala ga je na kafu - objasnio je Li.

"Način na koji se razgovori završavaju je važniji od načina na koji počinju“, dodaje Kris. Da bi potkrepio ovu tvrdnju, spomenuo je Zejgarnikov efekat – psihološki koncept koji kaže da ljudi bolje pamte prekinute ili nedovršene zadatke nego završene.

On je objasnio da je veća verovatnoća da se razgovor nastavi ako ga vi započnete, on bude interesentan i samo odjednom nestanete. Spomenuo je da će to zaintrigirati bivšeg partnera.

Iako ljudi koriste pravilo “bez kontakta” sa nadom da će se bivši ili bivša javiti, njegova prava svrha je da vi prestanete da budete emocionalno vezani i da donosite racionalnije odluke, prenosi VICE.

