Slušaj vest

Deonice Hermèsa naglo su pale nakon što je kompanija objavila slabije prodajne rezultate od očekivanih. Kao glavni razlog navela je rat na Bliskom istoku i pad broja turista u ključnim šoping-destinacijama.

Proizvođač slavnih torbi Birkin tako je postao poslednji u nizu luksuznih brendova pogođenih sukobom.Bogati turisti počeli su manje da troše, i na Bliskom istoku i u evropskim gradovima.

Foto: Kurir

Pad prodaje u Evropi i na Bliskom istoku

U prva tri meseca ove godine prihodi francuskog giganta porasli su za 5,6 odsto, što je osetno manje od očekivanja analitičara koji su predviđali rast od oko 7 odsto. Prodaja na Bliskom istoku pala je za 6 odsto jer je nakon izbijanja rata naglo pao broj posetilaca u tržnim centrima.

Iz Hermèsa navode da su posebno pogođeni Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Katar i Bahrein. U martu su prihodi u tržnim centrima u Dubaiju pali i do 40 odsto.

Foto: Heritage Auctions / Ferrari / Profimedia

Posledice su se osetile i u Francuskoj, jednoj od najvažnijih destinacija za luksuzni šoping, gde je prodaja pala za 2,8 odsto zbog manjeg broja bogatih turista. Sličan pad broja kupaca zabeležen je i u Italiji, Švajcarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Nakon objave rezultata deonice Hermèsa pale su i do 14 odsto.

Problemi u čitavom sektoru luksuza

Slični problemi pogađaju i konkurenciju. Ti rezultati dolaze nakon izveštaja grupacije LVMH, vlasnika brendova kao što su Louis Vuitton, Givenchy i Moët & Chandon.

Foto: Kurir

Iz LVMH-a su objavili da je sukob na Bliskom istoku smanjio rast njihove prodaje za oko 1 odsto u prvom tromesečju, dok je prodaja u regiji tokom marta pala i do 50 posto.

Ema Vol iz kompanije Hargreaves Lansdown komentarisala je situaciju rečima: "LVMH i Hermès objavili su ove nedelje rezultate koji pokazuju snažan uticaj rata na Bliskom istoku na prodaju. Deonice luksuznih kompanija pale su nakon tih vesti."

Birkin tašna

Dodala je i da se torbe Birkin, čija početna cena iznosi oko 12.000 funti, možda ne smatraju nužnom kupovinom za većinu ljudi, ali da prodaja luksuzne robe često služi kao važan pokazatelj gospodarskog raspoloženja.

Hermès ostaje optimističan

Uprkos usporavanju tržišta nakon završetka postpandemijskog talasa potrošnje, iz Hermèsa poručuju da je potražnja za njihovim torbama i dalje jaka. Prihodi u odeljenju kožne galanterije i torbi, koje uključuje i popularni model Birkin, porasli su za 9 odsto u prvom tromesečju.

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Izvršni predsednik Aksel Dumas poručio je da kompanija ostaje verna svojoj strategiji: "U napetom geopolitičkom okruženju Hermès ostaje na svom putu i veran dugoročnoj strategiji. Kreativnost, kvalitet i odanost klijenata i dalje su temelj našeg rasta", rekao je Dumas.

(Kurir.rs/ Index.hr)

