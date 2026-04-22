Kako se približava Đurđevdan, mnogi se vraćaju starim običajima koji, prema narodnom verovanju, donose sreću, zdravlje i blagostanje u dom.

Jedan od najpoznatijih rituala vezan je za biljku koju su naši preci smatrali pravim čuvarom kuće – koprivu.

Zašto baš kopriva?

U narodnim verovanjima, kopriva nije obična biljka. Verovalo se da njena „žara“ simbolično sagoreva sve loše – od briga i problema do finansijskih blokada koje su se nagomilale tokom zime.

Postoji i staro pravilo:

Ko unese koprivu u kuću pre 6. maja – „zaključava“ vrata nesreći i otvara put novcu.

Običaj koji se prenosi generacijama

Naši stari su verovali da je ovaj period prelomni trenutak u godini – vreme kada priroda oživljava, a sa njom dolaze i nove prilike.

Zato su grančice koprive stavljali na prag, u dvorište ili blizu ulaza u kuću, kako bi zaštitili porodicu i privukli blagostanje.

Kako da primenite ovaj običaj danas?

Ne morate ići daleko – dovoljno je da tokom šetnje uberete nekoliko listova (uz rukavice).

- Najbolje je brati je rano ujutru, dok je još pod rosom

- Možete je vezati sa grančicom drena ili leske (simbol snage i zdravlja)

- Postavite je u kuhinji ili blizu ulaznih vrata

